坐拥270亿房产的防弹少年团j-hope点外卖竟然专门收集这个！扔掉的话太可惜了XD

作为「世界豆」防弹少年团的一员，j-hope早就赚得盆满钵满，即使这样他也有很节约的一面，这一行为令不少粉丝调侃「原来大明星和我一样啊！」

日前，j-hope做客了JTBC综艺节目《拜托了冰箱》，公开了自己的冰箱，节目中，j-hope表示自己最想见到的厨师是尹男老。 尹男老听后害羞地说：「我因为这件事被骂了很多。」j-hope坦白道：「我因为看了《黑白大厨》而被男老主厨的魅力吸引，还特意在SNS上发文。」

j-hope接著爆料说：「男老主厨在其他节目上说，他知道防弹少年团，但不太认识j-hope。」引得现场哈哈大笑。崔铉硕惊讶地问道：「你疯了吗？」对於自己不认识j-hope的事，尹男老解释道：「其实我家里没有电视，回家就是睡觉，真的不太清楚，请帮帮我吧。」



随后，j-hope冰箱被公开。 最先映入眼帘的是各种饮料，j-hope解释说：「比起水，我更喜欢碳酸类，每次吃饭时都必须搭配碳酸饮料。」他还介绍了妈妈做的家常菜补充道：「吃太多外卖会腻，所以偶尔还是会吃家里的饭。」

j-hope还专门收集并保存外卖附带的酱料包，对此他表示：「每次点外卖时，这些酱料扔掉总觉得太可惜了。」李恩智听后感叹道：「果然要这么节俭才能成为世界级明星啊！」j-hope则补充说：「我还会用一些意想不到的酱料组合来搭配炸鸡。」



此外，根据去年的不动产登记报告显示，j-hope於2020年6月购买了位於首尔江边高级公寓「Afer Han River」，专有面积为232.86㎡（约70坪）。 该公寓高层户型的分售价格约为100亿（韩币，下同），而j-hope还拥有此公寓的一间顶楼豪宅，据悉其销售价格约为120亿。 除此之外，j-hope还在首尔城东区圣水洞的高级公寓「Trimage」拥有两套住宅，分别於2016年以13亿购入84.81㎡（约25坪），2018年10月以37亿购入152.15㎡（约46坪）。 综合计算j-hope拥有的四户公寓总价值约达270亿。

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