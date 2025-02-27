这下本人无法辩解了 XD 李浚赫被选为连锁咖啡店品牌代言人，生日当天将推出「牛奶香草天使」系列！

乐天GRS经营的咖啡连锁品牌 ANGELINUS 今日（27）表示，选定演员李浚赫成为品牌代言人。

李浚赫最近凭藉《我的完美秘书》受到大众的喜爱，温柔的形象被粉丝们称爲「牛奶香草天使（Milky Vanilla Angel）」，一时成爲话题。（虽然李浚赫来台湾的时候，还叫台湾媒体正名「黑巧克力恶魔」 XD



（延伸阅读：李浚赫拒当「牛奶香草天使」！请台湾媒体正名「黑巧克力恶魔」！韩网才不甩XDD）

而 ANGELINUS 计划以品牌名和李浚赫的昵称「ANGEL」的共同点为基础，扩大与顾客的接触点。而 ANGELINUS 爲纪念李浚赫被选爲代言人，将於3月13日李浚赫生日之际，在全国 ANGELINUS 卖场推出「牛奶香草天使」系列新菜单，接下来也会在 SNS 和 YouTube 上公开广告影片。



消息一公开也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「虽然咖啡的味道不怎么好，但因爲李浚赫会去」、「祝贺祝贺」、「我公司旁边就有」、「黑巧克力恶魔也推出吧！肯定很好笑」、「牛奶香草天使！牛奶香草天使！」、「天使和我的天使相遇了」、「这个时机太棒了」、「咖啡突然...看起来这么高级啊！模特儿的力量真的是太棒」、「照片真的太帅了」、「咖啡和李浚赫太配了」、「疯了 竟然变成这样了」、「是不是该请刘在锡吃饭（在《藉口GO》曾经提过 ANGELINUS 咖啡）」等等。



1984年出生的李浚赫在2007年通过 Typhoon 的 MV 首次亮相，接著出演《市政厅》、《我是传说》、《城市猎人》、《秘密花园》、《赤道的男人》等作品作爲主配角活跃，2017年《秘密森林》「徐东载」的角色再次受到关注。



2023年在电影《犯罪都市3》中饰演反派「朱成哲」一角，成功晋升「千万票房演员」。最近剧终的《我的完美秘书》中饰演温柔的单身爸爸＋体贴的完美秘书「刘恩浩」，让不少观众心动不已，还获得「爹系男友」的称号。今年将通过《无赦之仇》和《杜奥女士》与观众们见面。



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