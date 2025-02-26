【雷】「韩版逃学威龙」《卧底高中》爆笑开播！久违高颜值校园喜剧，徐康俊退伍复出身材更劲爆（EP.1-2）

Viu Original 原创韩剧《卧底高中》讲述特工伪装成高中生潜入校园的故事，开播前就因设定类似周星驰经典电影《逃学威龙》，且是徐康俊退伍回归之作而备受关注。 首播收视率5.6%，第二集涨到6.6%，果然没让人失望！

*以下内容包含前两集关键剧情！



特工扮高中生卧底校园

国情院王牌要员郑海成（徐康俊 饰）英勇追回被盗文物，不料过程中造成文物损坏而面临处罚。 为了避免同僚们一起被开除，海成决定接下新任务：假扮高中生潜入炳文高中，为国库找回炳文财团私藏的、价值8千多亿的高宗金条。



海成变身高中生这段真的超帅，难怪同学们全都星星眼啊XD



海成从同桌李东民那里听到学校旧馆的怪谈传说，且发现这里虽然没人却有走电表，认为十分可疑。 第一次潜入作战被吴秀雅（秦基周 饰）阻止，第二他和东民一起进去，发现了比金条更震撼的秘密。



约聘教师的挣扎

吴秀雅是炳文高中的约聘教师，为了转正，不惜在聚餐时灌到酩酊大醉以讨好副校长，结果把副校长的假发一把抓掉，大出洋相。 秀雅回到妈妈经营的小餐厅，遇上几个混混赖账闹事，眼看就要打起来，这时刚好在店内喝闷酒的海成出手阻止，让醉醺醺的秀雅小鹿乱撞。



星星眼加一XD



第二天上班，秀雅发现新来的转学生居然是昨天的帅哥，对他的真实身份产生怀疑。 同班的朴泰秀仗著父亲是议员而在学校到处欺负人，竟往东民的午餐里吐口水叫他吃掉，海成帮东民解围，被同学拍下PO上网。 秀雅误以为海成是加害者，海成的队友则发现麻烦大了...



校园怪谈难道是真的？！

东民告诉海成，炳文高中的旧馆地下一层原本是芭蕾练习室，有一名梦想当芭蕾舞者的女学生经常被同学霸凌，某一天逃跑时发生车祸失去双腿，绝望之中在练习室上吊自尽。 霸凌者们发现后将她的尸体藏进地板下面，从此这座楼开始闹鬼。



海成和东民趁夜色来到旧馆，发现一间贴满文件的密室，原来炳文财团理事长徐明珠（金新绿 饰）也在寻找金条; 有人正在练习室地板上钉钉子，地板下面竟然真的有一具穿著校服的尸骨！



第三集预告里，海成的组长认为线索就藏在校园怪谈中，海成想尽方法进入旧馆，秀雅则竭尽全力阻止，令海成面临退学危机！《卧底高中》香港、新加坡由Viu独家播出，每周五六与韩国同步更新！



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