《我的完美秘书》最后花絮：韩志旼&李浚赫如此自然原来都即兴！韩志旼还温暖照顾演员们

韩志旼与李浚赫主演的热门韩剧《我的完美秘书》上周完结，最后花絮跟著释出啦！

最后的花絮即12集结局内容，满满的「姜智允」和「刘恩浩」！也是李浚赫来台接受采访时，坦言最害羞的「床戏」和沙发戏！两人床戏有搞笑的NG内容，也有「日常即兴」，戏里戏外彷佛融合，相当自然。刘恩浩两次陪姜智允赖床的戏就是让两人自由发挥！



最重要的是，正片没播出来的拍摄人生四格照（拍贴）画面释出了！两人可是相当认真，觉得头饰不够有趣便亲自挑选。网友看了最后花絮当然又喊看不够、超相配，如「你们应该结婚」、「韩志旼和李浚赫这对舍不得拆散给别人，两人在一起真的很漂亮」、「如果韩志旼没有公开恋爱，两个人化学反应那么好应该会传绯闻，好希望第二季」、「按照这样，以《我的完美丈夫》归来就可以了」。



而花絮尾声便是主演们的杀青时事先录好的终映感言，韩志旼说：「戏剧内容本身讲述了许多温暖善良的故事，一起参与的工作人员和演员们全部，都很善良愉快，一起拍摄的现场都很有趣。其实还没有结束的实感，相信能量都汇聚起来好好传达给了大家，希望观众也能获得温暖、健康的力量，非常感谢大家的收看。」她还相当暖心提到同僚演员们：「如果在别的作品里看到我们剧的其他演员，请多多支持，我也会以其他作品展现努力的模样。」



李浚赫则说刘恩浩是他生涯以来遇过最独特的角色，「又担心又期待，幸好大家直到最后都很喜欢，非常感谢大家」，结果下秒突然回到现实：「每次这样说，好像都在讲遥远的未来，所以很尴尬。」（因为《完美秘书》是百分百事先拍完才播的啊，在杀青时预想终映感想）但他还是很欣慰顺利结束拍摄，仍感谢大家对故事相当投入，「感觉又一起有了共同的回忆」。



金度勋表示以「禹正勋」生活有非常多开心的瞬间，不舍地说：「不知何时还能再遇到像禹正勋这样的角色，还有这样的剧，送走是有些不舍。」他也希望观众藉由《我的完美秘书》一起得到温暖，最后笑著要大家重播一样要看。



「郑秀贤」金允慧说自己来拍最后一场戏前还觉得没什么，来了之后却感到很难过、舍不得，甚至很失落。金允慧讲的同时，后方金度勋频频入镜耍宝，像是想故意逗笑金允慧安慰她似的。



花絮就到这里结束，《我的完美秘书》真真正正落幕了……ㅠㅠ 不过，韩志旼和李浚赫的经纪公司有分别释出花絮！内容大同小异，李浚赫的多了和同公司「科长」许栋元的内容，还有公司人员替他庆祝杀青的画面，而韩志旼的花絮有和「小星」奇昭侑、Peoplez员工们亲切道别的画面，还表达了更多感言。



韩志旼坦言《我的完美秘书》拍戏时间比起其他作品紧凑，不过感伤地说这部剧的演员和工作人员都很友善、在片场总是感到温暖，「我会想念大家」。因为无法和每位演员一一道别，她再次提到同僚演员们：「如果在别的作品和这些朋友再见会很开心，想藉此机会告诉他们辛苦了，作为演员成长非常好，向为他们应援。」韩志旼对「姜智允」的成长也感到欣慰，「智允一开始可能有不讨人喜欢的时刻，但希望你们记得她好的一面。」



▼上述花絮影片



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