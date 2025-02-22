【韩网热门】《宝物岛》《卧底高中》首播获好评！复仇剧后续引期待、徐康俊颜值再攀高峰

朴炯植、许峻豪等主演的SBS新剧《宝物岛》和徐康俊、秦基周等主演的MBC新剧《卧底高中》均在昨晚开播，首集全国收视率分别为6.1%和5.6%。

部份韩国观众表示，《卧底高中》轻松有趣，徐康俊的颜值和演技尤其令人赏心悦目; 《宝物岛》第一集出现多场吻戏、床戏等亲密镜头，剧情也略显老派，不过考虑到是复仇剧，也许是走先甜后虐路线，仍很期待接下来的发展。





韩国网友评论：

1. 《卧底高中》很有趣，徐康俊很好看kkk

2. 光顾著看著徐康俊的帅脸，一集不知不觉就看完了

3. 一直知道徐康俊很帅，在这部剧里更帅了

4. 《卧底高中》很适合轻松追，一边看一边笑

5. 剧情进度很快，搞笑很好、动作戏很好、浪漫元素很好、 徐康俊的颜值也很好，一定要看啊

6. 前期的导演手法有点老土，只要不变得太幼稚，应该会继续追下去

7. 《卧底高中》收视率不错，希望超过10%，一起去海外旅行吧（*徐康俊曾立下收视率公约，如果突破12%就自掏腰包请全剧组去海外旅行）







8. 《宝物岛》吻戏也太多了吧，是宝物岛还是接吻岛？

9. 《宝物岛》第一集的展开超强的，这类剧集都是前期铺陈、后期越来越精彩的类型

10. 个人感觉演员跟角色不太匹配，没看剧情、只是随便瞄了一眼，感觉有点像《财阀家的小儿子》里的宋仲基角色。 难道这部剧里朴炯植也会被背叛吗？

11. 《宝物岛》确实带点庄重又复古的氛围，但最终还是围绕主角复仇的故事，感觉收视率应该会不错

12. 《宝物岛》后续剧情发展让人猜不透，很期待

13. 这两部剧的剧情都很老套也很老派，但主角的脸实在太有趣了，看得很开心kkk

14. 这种剧感觉很适合年长观众kkk虽然老套，但这类复仇剧本来就很受欢迎

15. 一开始都差不太多，重要的是第二集呀





出处：https://theqoo.net/hot/3622622035，https://theqoo.net/hot/3622436967

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻