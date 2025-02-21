朴春称「李敏镐是我老公」争议不断！男方经纪公司发声明：「两人无私交，恋爱传闻毫无根据」
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朴春称「李敏镐是我老公」争议不断！男方经纪公司发声明：「两人无私交，恋爱传闻毫无根据」

明星   2025年2月21日   星期五10:02   Yuan  

（封面图源：IG@newharoobompark、tvN《问问星星吧》剧照）

朴春在 IG 多次提及李敏镐是「我的老公」引起争议后，20日李敏镐的经纪公司也对两人的恋爱传闻表明立场。

李敏镐的经纪公司MYM娱乐表示：「因爲和朴春没有私交，所以（恋爱传闻）毫无根据。」李敏镐方面此前一直对恋爱传闻保持沉默，但此次首次公开表明立场，可能是因爲认爲很难再对此事置之不理。
李敏镐（图源：TVDaily）

当天，朴春在自己的 IG 上写道：「我是朴春，其实我是单身。因爲李敏镐让我上传，所以我才上传那些贴文，但我表明我是单身，祝大家度过美好的一天。」

朴春从去年9月开始通过 IG 上传李敏镐的照片，并写下「我的老公」，引发热烈讨论。本月12日和15日，她再次主张自己是李敏镐的妻子，称「是我的老公没错」，虽然这些贴文都被删除了，但朴春之后又再次主张「都是因爲是真的才写的。」对此，朴春的经纪公司则解释：「这是对李敏镐的粉丝心引起的突发事件。」
（图源：IG@newharoobompark）

（＊延伸阅读：2NE1朴春贴李敏镐照片喊「我老公」被骂，委屈解释：因为是真的才那样写！2NE1粉丝骂「麻烦」

另外，朴春所属的组合 2NE1 将於4月12日至13日在首尔 KSPO DOME 举行 《WELCOME BACK》安可演唱会。而李敏镐现在正在通过《问问星星吧》与观众见面。
（图源：YG娱乐）（图源：tvN《问问星星吧》剧照）

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