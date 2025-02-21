Viu原创韩剧《卧底高中》男神徐康俊&金秀贤的父亲都是他！「师生恋」+「秘密宝物」的校园动作喜剧来了

由徐康俊、秦基周主演的 Viu Original 原创韩剧《卧底高中》今天开播！「五大角色」全面解析本剧主要人物看点，除了是徐康俊退伍后的最新力作，被喻为韩版《逃学威龙》，更有两大「黄金绿叶」加盟，让这部剧更加有看头。

全新动作喜剧《卧底高中》讲述为了追查高宗皇帝消失的金块行踪，国情院王牌特工－郑海成（徐康俊 饰）伪装成高中生潜入校园追查，并与热血代课老师－吴秀雅（秦基周 饰）展开了一段笑料百出的伪高中生活！《卧底高中》的故事大纲媲美亚洲观众熟悉的电影《逃学威龙》，韩版有望呈现更细腻唯美的氛围。



＝＝＝＝＝【五大角色，全面解析】＝＝＝＝＝＝

▼徐康俊饰演「郑海成」

【国情院（国家情报院）国内4组的王牌外勤特工】



接到寻找高宗皇帝金块的特别任务后，被派遣执行「卧底高校」作战计划，就此展开一场与自己八竿子打不著的高中生活。

拥有堪比明星的外貌与嗓音，再加上偶尔流露的微笑，使他成为全校瞩目的焦点。然而，他本人却总是以冷漠与淡然的态度回应，堪称真正的「魔性男子」。

「准备不足即是为失败做准备。」

作为国情院的王牌特工，他擅长心理战与谈判，无论在任何情况下，都能迅速做出判断与决策。他习惯独来独往，不依赖他人，内心藏著复杂的情感。

然而，海成却在不知不觉间逐渐向学生们敞开心扉。

意外发挥出自己都没察觉的热心肠与正义感，不知不觉间竟成了学校的英雄。

「回过神来，竟然变成这样了？」

身处这样的离奇境遇，海成究竟能否顺利完成任务？



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▼秦基周饰演「吴秀雅」

【郑海成的班导师，并且是屏门高中的代课老师，教授的科目是韩国史】



经历了无数次的教师录用考试失败后，终於在年纪不小的时候，好不容易拿到屏门高中这份代课合同职位。

虽然只是代课老师，但她自豪地认为，自己对学生的关爱绝不输给任何人，满怀热情地进入了学校任职。

然而，天啊，这是怎么回事？秀雅很快就意识到：

作为教师，现实与理想的差距，就如同天堂与地狱般遥远。

她对学生的热情和爱，对成为正式教师毫无帮助。

想要成为正式教师，所需的竟是资本主义的微笑、包揽所有杂务，还有必须让指纹都要磨平的阿谀奉承……！

当初踏入校园时的那份初心，早已被她抛在脑后。

以「禁止热情」为座右铭，所有心力都只用在如何成为正式教师上。

就在这样的某一天，一位新学生转学而来。

可他的名字竟然是……「郑海成」？

而且越看越让她想起自己曾经的初恋，这孩子到底是怎么回事？

难道你该不会是……不，应该不会吧？



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▼金信禄（金新绿）饰演「徐明珠」

【现任屏门集团及屏门高中的理事长，我的女儿最棒了】



她是这个世界上最爱学校和女儿艺娜（金玟周 饰）的人，因此，她所拥有的一切都必须是第一名、必须是最好的，这样的扭曲执著深植於她的内心。

无论遇到什么情况，她都不会动摇或失去冷静。她心思缜密，做事有计划，总是比对手多想一步，并提前两步行动，对海成来说，最大最可怕的劲敌。

任何想夺走她所有物或试图破坏她世界的人，她都绝不会轻易放过。

然而，竟然有人胆敢闯入学校的禁区。

当她得知那个人竟然是个转学生海成时，她只是冷笑了一下。

「如果变得更碍眼的话，到时再处理掉就好，现在就先看看他能耍什么花样吧。」

听说这个转学生是个好奇心旺盛的孩子？也许……还能派上些用场呢。



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▼金玟周饰演「李艺娜」

【屏门高中学生会会长，理事长明珠的独生女】



她高傲精明，喜欢被人捧在手心，任性妄为，自尊心强得像是鼻子要戳破天一样。简单来说，就是个「没礼貌」的屏门高中女王。无论是成绩、体育实技、各类竞赛或比赛，甚至是人气投票，她从未让出过第一名的宝座。不论走到哪里，她总能引来学生们的羡慕目光，并且乐於享受这种待遇。

然而，学生们做梦也想不到，为了拿下这些第一名，艺娜付出了近乎虐待自己的努力。而艺娜自己也没有意识到，无论她多么努力，自己所拥有的一切，都是因为在母亲徐明珠的庇荫下所享有的特权。

她一直在假装著母女关系很幸福，假装自己没有任何烦恼，继续演著这场戏。就在这时，转学生海成出现在她面前。

当艺娜看到海成毫不掩饰地无视自己时，受到了不小的冲击：「竟敢无视我？区区一个转学生？」



PS：限定女团 IZ*ONE 出身的金珉周积极参与影视作品，近年她还透过韩剧 《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》夺得「最佳女新人」宝座，转型演员相当成功。

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▼全裴修饰演「安锡浩」组长

【国情院国内4组的组长，对海成而言，他是第二个家庭、如同一位父亲般的存在。】



他性格温暖、充满人情味，为人随和，生活简朴。虽然有时有点唠叨，管得也多，但就像是我们平凡生活中常见的邻家大叔一般。

过去，他曾是海成父亲的亲密后辈。在前辈突然失踪后，他与妻子张女士一起收养了年幼的海成，将他抚养长大。

原本只是把海成当作亲密前辈的儿子、自己的小侄子，但不知不觉中，海成已经成了他真正的儿子一般。

在长大成人的海成面前，亲手将国情院的身份证交给他的那一天，安组长暗自下定了决心：

「就算赔上自己的性命，也一定要守护好这孩子。」



PS：全裴修近年饰演过《泪之女王》金秀贤父亲，以及《非常律师禹英禑》朴恩斌父亲，是大家都很熟悉的韩剧「黄金绿叶」。

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Viu Original 原创韩剧《卧底高中》将於今天开播（2月21日），逢星期五、六晚上在「黄Viu」播出。



＊延伸阅读：Viu原创韩剧《卧底高中》被喻韩版《逃学威龙》徐康俊剧本百中选一，化身王牌特工对抗金信禄！



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