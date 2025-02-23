难怪演得那么像！《外伤重症中心》「千蔷薇」护理师来自医生世家，曾祖父曾为朝鲜王朝高宗治病

朱智勋和秋泳愚主演的Netflix新剧《外伤重症中心》上线后口碑一路上涨，剧情干练无loveline受好评，未来观看意愿高。 韩国网友称赞剧情快速、演员优秀，尤其推荐无烂梗、无拖拉的观看体验。

除了身为主演的朱智勋表现亮眼之外，剧中外号「黑道」，富有责任感与使命感的「白江赫」（朱智勋 饰）的得力助手、外伤重症中心的护理师「千蔷薇」的扮演者贺营的演技也备受好评，成为最近的大势。

在最近的采访中，贺营提到了家人，她演护理师那么出色，完全就是受了家人的影响，出生於医生世家，难怪拿捏细节如此完美。



贺营表示：「通过试镜与导演见了面。 看到试镜剧本后，我觉得这个角色很有魅力。 我也读了原作，积极争取到了这个角色。」贺营曾有一段在医院工作的经历，她解释道：「（不是医疗行为）而是清洁工作之类的。 那时可以看到员工、护士们的日常模样，我参考了那时的经验。」

贺营的父亲是医生，母亲曾是护理师（护士）。 她透露：「父亲现在仍从事医生工作，母亲以前学过护理专业，但现在在做其他工作。」此外，她还提到：「听说我曾祖父是过去在汉阳以西洋医学开业的第一位医生。 虽然没有具体听过细节，但据说还曾为高宗皇帝诊治过。 这是非常值得感恩的事情，当然也感到自豪，我觉得自己必须努力，不能辜负大家的期望。」



当被问及在医院工作的人们是什么样子时，贺营回答：「即使在令人慌张的时刻，他们也保持冷静。 同时又能迅速应对情况并做出诊断。 这些模样让我印象深刻。」她还笑著说：「试镜剧本是白江赫教授和千蔷薇初次见面的场景，我觉得如果能展现出这种氛围会很有趣，所以努力表现了。 导演也给予了好评，看来是个不错的策略。」

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