「白江赫」朱智勋客串《魔女》超邋遢好牺牲！还有尹博、玄奉植、金惠玉、朱钟赫、陈善圭登场

《七罪追缉令》金泰均执导、朴珍荣与卢正义主演、姜草漫画改编的戏剧《魔女》，总算等到朴珍荣退伍后播出，如先前导演在发表会上透露，真的邀到许多大咖演员客串！

先回顾导演所说，‎导演直言「动员了所有人力资产」，请来有知名度的演员担纲剧中戏分很短但牵引故事发展的配角‎，「很不像话的拜托，让会令人大吃一惊的演员出现又帅气地消失」，导演随即公开正当热门的《外伤重症中心》「白江赫」朱智勋会在首集出现，两人曾合作《七罪追缉令》。



（虽然客串仅几分钟内容，但建议好奇的读者们一定要看正片！这边以防爆雷放个防雷线！）



朱智勋真的出现了，还意外的「牺牲」，装扮成穿运动服的邋遢男子，和穿著白衬衫西装裤的尹博形成对比！朱智勋近年来可说相当少有这种不计形象的牺牲表现。和朱智勋、尹博同场的，还有近期也客串《我的完美秘书》并戏约不断的玄奉植、经常演主角妈妈的资深演员金惠玉，玄奉植演刑警，金惠玉演朱智勋和尹博的妈妈，不同於儿子们看起来相当优雅。



▼尹博发文：「和智勋哥与奉植哥。」



▼官方剧照



결국 경찰서 오신 백강혁 교수님 근황.jpg



같은 공간이 맞나..싶은 동네 백수st #주지훈 과

화이트 셔츠 #윤박 의 대비감

어쩌다 두 사람이 경찰 조사를#채널A #토일드라마 #마녀

매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/9b5gM6my0r — 채널A (@ChannelA_joah) February 14, 2025

▼片段



주지훈 마녀 특출 cut pic.twitter.com/qDS6qcaRhB — 516 (@oheuluk) February 15, 2025

▼还有网友发文说尹博和朱智勋的风格确实满像的



接著二集出现了朱钟赫，朱钟赫扮演和女主角「魔女」朴美贞（卢正义 饰）互有好感的学长「益钟哥」，和朱智勋一样算是牺牲演出，本来还帅气在卢正义面前表达好感，下秒突然倒地口吐白沫……下集预告则有陈善圭扮演男主角李东镇（朴珍荣 饰）的大学统计学老师。



▼下集预告



❝통계를 통해 풀어야할 인생의 숙제가 있습니다❞



사건과 사고의 공통부분, 박미정

그녀가 정말 마녀이기라도 한걸까..❔



그녀와 비슷한 친구 중혁의 만남,

그리고 과거 사실에 대한 엄마의 고백까지..



#채널A #토일드라마 #마녀

매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/c86fmMUHFt — 채널A (@ChannelA_joah) February 16, 2025

除了上述客串演员，李东镇妈妈是由张惠珍饰演，朴美贞爸爸是安内相，首集还有全国焕饰演赌场会长，演技派熟面孔演员不少。



顺带一提，两集情节仅是故事开端，描述朴美贞周遭所发生的事、为何会被冠上「魔女」称号，收视率以全韩2.4%、3.0%开跑。香港观众可於黄Viu收看。



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