「白江赫」朱智勋客串《魔女》超邋遢好牺牲！还有尹博、玄奉植、金惠玉、朱钟赫、陈善圭登场

《七罪追缉令》金泰均执导、朴珍荣与卢正义主演、姜草漫画改编的戏剧《魔女》，总算等到朴珍荣退伍后播出，如先前导演在发表会上透露，真的邀到许多大咖演员客串！
先回顾导演所说，导演直言「动员了所有人力资产」，请来有知名度的演员担纲剧中戏分很短但牵引故事发展的配角，「很不像话的拜托，让会令人大吃一惊的演员出现又帅气地消失」，导演随即公开正当热门的《外伤重症中心》「白江赫」朱智勋会在首集出现，两人曾合作《七罪追缉令》。
（虽然客串仅几分钟内容，但建议好奇的读者们一定要看正片！这边以防爆雷放个防雷线！）
朱智勋真的出现了，还意外的「牺牲」，装扮成穿运动服的邋遢男子，和穿著白衬衫西装裤的尹博形成对比！朱智勋近年来可说相当少有这种不计形象的牺牲表现。和朱智勋、尹博同场的，还有近期也客串《我的完美秘书》并戏约不断的玄奉植、经常演主角妈妈的资深演员金惠玉，玄奉植演刑警，金惠玉演朱智勋和尹博的妈妈，不同於儿子们看起来相当优雅。
▼尹博发文：「和智勋哥与奉植哥。」
▼官方剧照
결국 경찰서 오신 백강혁 교수님 근황.jpg— 채널A (@ChannelA_joah) February 14, 2025
같은 공간이 맞나..싶은 동네 백수st #주지훈 과
화이트 셔츠 #윤박 의 대비감
어쩌다 두 사람이 경찰 조사를#채널A #토일드라마 #마녀
매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/9b5gM6my0r
▼片段
주지훈 마녀 특출 cut pic.twitter.com/qDS6qcaRhB— 516 (@oheuluk) February 15, 2025
▼还有网友发文说尹博和朱智勋的风格确实满像的
TikTokにもたくさん流れてくるんだけど本来こんなにイケメンなケミでもいけるのに俳優さんて本当に凄い(やっぱり足ピーンがすきすぎる…)#마녀 #TheWitchEP1#주지훈 #JuJiHoon #윤박 #YoonPark pic.twitter.com/ToGbvTebi1— えみ (@_88emomi3_) February 16, 2025
接著二集出现了朱钟赫，朱钟赫扮演和女主角「魔女」朴美贞（卢正义 饰）互有好感的学长「益钟哥」，和朱智勋一样算是牺牲演出，本来还帅气在卢正义面前表达好感，下秒突然倒地口吐白沫……下集预告则有陈善圭扮演男主角李东镇（朴珍荣 饰）的大学统计学老师。
▼下集预告
❝통계를 통해 풀어야할 인생의 숙제가 있습니다❞— 채널A (@ChannelA_joah) February 16, 2025
사건과 사고의 공통부분, 박미정
그녀가 정말 마녀이기라도 한걸까..❔
그녀와 비슷한 친구 중혁의 만남,
그리고 과거 사실에 대한 엄마의 고백까지..
#채널A #토일드라마 #마녀
매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/c86fmMUHFt
除了上述客串演员，李东镇妈妈是由张惠珍饰演，朴美贞爸爸是安内相，首集还有全国焕饰演赌场会长，演技派熟面孔演员不少。
顺带一提，两集情节仅是故事开端，描述朴美贞周遭所发生的事、为何会被冠上「魔女」称号，收视率以全韩2.4%、3.0%开跑。香港观众可於黄Viu收看。
草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究