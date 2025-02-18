「白江赫」朱智勛客串《魔女》超邋遢好犧牲！還有尹博、玄奉植、金惠玉、朱鐘赫、陳善圭登場
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「白江赫」朱智勛客串《魔女》超邋遢好犧牲！還有尹博、玄奉植、金惠玉、朱鐘赫、陳善圭登場

韓劇   2025年2月18日   星期二17:50   草莓  

（封面圖源：黃Viu煲劇平台@《魔女》截圖、尹博IG@yoon.bak）

《七罪追緝令》金泰均執導、朴珍榮與盧正義主演、姜草漫畫改編的戲劇《魔女》，總算等到朴珍榮退伍後播出，如先前導演在發表會上透露，真的邀到許多大咖演員客串！

盧正義&朴珍榮《魔女》海報（圖源：黃Viu煲劇平台）

先回顧導演所說，‎導演直言「動員了所有人力資產」，請來有知名度的演員擔綱劇中戲分很短但牽引故事發展的配角‎，「很不像話的拜託，讓會令人大吃一驚的演員出現又帥氣地消失」，導演隨即公開正當熱門的《外傷重症中心》「白江赫」朱智勛會在首集出現，兩人曾合作《七罪追緝令》。
朱智勛《外傷重症中心》海報（圖源：X@NetflixKR）

（雖然客串僅幾分鐘內容，但建議好奇的讀者們一定要看正片！這邊以防爆雷放個防雷線！）

朱智勛真的出現了，還意外的「犧牲」，裝扮成穿運動服的邋遢男子，和穿著白襯衫西裝褲的尹博形成對比！朱智勛近年來可說相當少有這種不計形象的犧牲表現。和朱智勛、尹博同場的，還有近期也客串《我的完美秘書》並戲約不斷的玄奉植、經常演主角媽媽的資深演員金惠玉，玄奉植演刑警，金惠玉演朱智勛和尹博的媽媽，不同於兒子們看起來相當優雅。
朱智勛客串《魔女》犧牲演出和尹博對戲（圖源：黃Viu煲劇平台@《魔女》截圖）玄奉植《魔女》扮刑警阻止尹博和朱智勛打架（圖源：黃Viu煲劇平台@《魔女》截圖）《魔女》金惠玉教訓朱智勛（圖源：黃Viu煲劇平台@《魔女》截圖）

▼尹博發文：「和智勛哥與奉植哥。」

▼官方劇照

▼片段

▼還有網友發文說尹博和朱智勛的風格確實滿像的

接著二集出現了朱鐘赫，朱鐘赫扮演和女主角「魔女」朴美貞（盧正義 飾）互有好感的學長「益鐘哥」，和朱智勛一樣算是犧牲演出，本來還帥氣在盧正義面前表達好感，下秒突然倒地口吐白沫……下集預告則有陳善圭扮演男主角李東鎮（朴珍榮 飾）的大學統計學老師。
朱智勛客串《魔女》悲慘下場（圖源：黃Viu煲劇平台@《魔女》截圖）陳善圭（圖源：黃Viu煲劇平台@《魔女》截圖）

▼下集預告

除了上述客串演員，李東鎮媽媽是由張惠珍飾演，朴美貞爸爸是安內相，首集還有全國煥飾演賭場會長，演技派熟面孔演員不少。
張惠珍與安內相（圖源：黃Viu煲劇平台@《魔女》截圖）

順帶一提，兩集情節僅是故事開端，描述朴美貞周遭所發生的事、為何會被冠上「魔女」稱號，收視率以全韓2.4%、3.0%開跑。香港觀眾可於黃Viu收看。

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