「白江赫」朱智勛客串《魔女》超邋遢好犧牲！還有尹博、玄奉植、金惠玉、朱鐘赫、陳善圭登場

《七罪追緝令》金泰均執導、朴珍榮與盧正義主演、姜草漫畫改編的戲劇《魔女》，總算等到朴珍榮退伍後播出，如先前導演在發表會上透露，真的邀到許多大咖演員客串！

先回顧導演所說，‎導演直言「動員了所有人力資產」，請來有知名度的演員擔綱劇中戲分很短但牽引故事發展的配角‎，「很不像話的拜託，讓會令人大吃一驚的演員出現又帥氣地消失」，導演隨即公開正當熱門的《外傷重症中心》「白江赫」朱智勛會在首集出現，兩人曾合作《七罪追緝令》。



（雖然客串僅幾分鐘內容，但建議好奇的讀者們一定要看正片！這邊以防爆雷放個防雷線！）



朱智勛真的出現了，還意外的「犧牲」，裝扮成穿運動服的邋遢男子，和穿著白襯衫西裝褲的尹博形成對比！朱智勛近年來可說相當少有這種不計形象的犧牲表現。和朱智勛、尹博同場的，還有近期也客串《我的完美秘書》並戲約不斷的玄奉植、經常演主角媽媽的資深演員金惠玉，玄奉植演刑警，金惠玉演朱智勛和尹博的媽媽，不同於兒子們看起來相當優雅。



▼尹博發文：「和智勛哥與奉植哥。」



▼官方劇照



결국 경찰서 오신 백강혁 교수님 근황.jpg



같은 공간이 맞나..싶은 동네 백수st #주지훈 과

화이트 셔츠 #윤박 의 대비감

어쩌다 두 사람이 경찰 조사를#채널A #토일드라마 #마녀

매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/9b5gM6my0r — 채널A (@ChannelA_joah) February 14, 2025

▼片段



주지훈 마녀 특출 cut pic.twitter.com/qDS6qcaRhB — 516 (@oheuluk) February 15, 2025

▼還有網友發文說尹博和朱智勛的風格確實滿像的



接著二集出現了朱鐘赫，朱鐘赫扮演和女主角「魔女」朴美貞（盧正義 飾）互有好感的學長「益鐘哥」，和朱智勛一樣算是犧牲演出，本來還帥氣在盧正義面前表達好感，下秒突然倒地口吐白沫……下集預告則有陳善圭扮演男主角李東鎮（朴珍榮 飾）的大學統計學老師。



▼下集預告



❝통계를 통해 풀어야할 인생의 숙제가 있습니다❞



사건과 사고의 공통부분, 박미정

그녀가 정말 마녀이기라도 한걸까..❔



그녀와 비슷한 친구 중혁의 만남,

그리고 과거 사실에 대한 엄마의 고백까지..



#채널A #토일드라마 #마녀

매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/c86fmMUHFt — 채널A (@ChannelA_joah) February 16, 2025

除了上述客串演員，李東鎮媽媽是由張惠珍飾演，朴美貞爸爸是安內相，首集還有全國煥飾演賭場會長，演技派熟面孔演員不少。



順帶一提，兩集情節僅是故事開端，描述朴美貞周遭所發生的事、為何會被冠上「魔女」稱號，收視率以全韓2.4%、3.0%開跑。香港觀眾可於黃Viu收看。



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