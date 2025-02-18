「白江赫」朱智勛客串《魔女》超邋遢好犧牲！還有尹博、玄奉植、金惠玉、朱鐘赫、陳善圭登場

《七罪追緝令》金泰均執導、朴珍榮與盧正義主演、姜草漫畫改編的戲劇《魔女》，總算等到朴珍榮退伍後播出，如先前導演在發表會上透露，真的邀到許多大咖演員客串！
先回顧導演所說，導演直言「動員了所有人力資產」，請來有知名度的演員擔綱劇中戲分很短但牽引故事發展的配角，「很不像話的拜託，讓會令人大吃一驚的演員出現又帥氣地消失」，導演隨即公開正當熱門的《外傷重症中心》「白江赫」朱智勛會在首集出現，兩人曾合作《七罪追緝令》。
（雖然客串僅幾分鐘內容，但建議好奇的讀者們一定要看正片！這邊以防爆雷放個防雷線！）
朱智勛真的出現了，還意外的「犧牲」，裝扮成穿運動服的邋遢男子，和穿著白襯衫西裝褲的尹博形成對比！朱智勛近年來可說相當少有這種不計形象的犧牲表現。和朱智勛、尹博同場的，還有近期也客串《我的完美秘書》並戲約不斷的玄奉植、經常演主角媽媽的資深演員金惠玉，玄奉植演刑警，金惠玉演朱智勛和尹博的媽媽，不同於兒子們看起來相當優雅。
▼尹博發文：「和智勛哥與奉植哥。」
▼官方劇照
결국 경찰서 오신 백강혁 교수님 근황.jpg— 채널A (@ChannelA_joah) February 14, 2025
같은 공간이 맞나..싶은 동네 백수st #주지훈 과
화이트 셔츠 #윤박 의 대비감
어쩌다 두 사람이 경찰 조사를#채널A #토일드라마 #마녀
매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/9b5gM6my0r
▼片段
주지훈 마녀 특출 cut pic.twitter.com/qDS6qcaRhB— 516 (@oheuluk) February 15, 2025
▼還有網友發文說尹博和朱智勛的風格確實滿像的
TikTokにもたくさん流れてくるんだけど本来こんなにイケメンなケミでもいけるのに俳優さんて本当に凄い(やっぱり足ピーンがすきすぎる…)#마녀 #TheWitchEP1#주지훈 #JuJiHoon #윤박 #YoonPark pic.twitter.com/ToGbvTebi1— えみ (@_88emomi3_) February 16, 2025
接著二集出現了朱鐘赫，朱鐘赫扮演和女主角「魔女」朴美貞（盧正義 飾）互有好感的學長「益鐘哥」，和朱智勛一樣算是犧牲演出，本來還帥氣在盧正義面前表達好感，下秒突然倒地口吐白沫……下集預告則有陳善圭扮演男主角李東鎮（朴珍榮 飾）的大學統計學老師。
▼下集預告
❝통계를 통해 풀어야할 인생의 숙제가 있습니다❞— 채널A (@ChannelA_joah) February 16, 2025
사건과 사고의 공통부분, 박미정
그녀가 정말 마녀이기라도 한걸까..❔
그녀와 비슷한 친구 중혁의 만남,
그리고 과거 사실에 대한 엄마의 고백까지..
#채널A #토일드라마 #마녀
매주 [토일] 밤 9시 10분 방송 pic.twitter.com/c86fmMUHFt
除了上述客串演員，李東鎮媽媽是由張惠珍飾演，朴美貞爸爸是安內相，首集還有全國煥飾演賭場會長，演技派熟面孔演員不少。
順帶一提，兩集情節僅是故事開端，描述朴美貞周遭所發生的事、為何會被冠上「魔女」稱號，收視率以全韓2.4%、3.0%開跑。香港觀眾可於黃Viu收看。
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