【韩网热门】为什么只对犯罪的女性如此苛刻？金赛纶离世，引爆讨论！

韩国X用户关於金赛纶去世的发言获得几万人点赞认同：

「不是说金赛纶没有做错，问题在於，如果娱乐圈对犯错的艺人如此严苛，那么曾因酒驾、性犯罪、毒品等丑闻闹得沸沸扬扬的男艺人们，为什么仍在积极进行演艺活动呢？ 这才是问题所在。」

「……金赛纶去世了？ 那些酒驾的男艺人都能顺利复出，但对女艺人却如此苛刻。」

原PO表示并非想要攻击犯下酒驾、性犯罪、毒品问题却仍然顺风顺水的男艺人，而是因为金赛纶的离世，对於触法艺人因性别不同而受到不同对待感到认清现实和愤怒……为什么有些人能获得原谅，有些人却被打上烙印、最终被逼上绝路呢？

不是叫大家去骂男性艺人，而是对这种现象感到共鸣。



韩国网友评论：

1. 无论大众怎么批评，只要业界还愿意用，就能复出。然而，女性在娱乐圈里无法成为真正的「自己人」。男演员即使闯祸也能靠人脉轻易复出，女艺人则被排除在人脉之外，出了问题就被直接切割。 这才是问题的本质。

2. 真的太荒谬，金赛纶之前想在小剧场演出，都因为抗议电话而被取消。现在大家又开始这样讨论，到底有什么意义？明明是大家让业界不得不跟她切割。 当时业界其实是想继续用她的，但每次媒体试探性的报导一出来，就会有人群起攻击。到底是谁把她逼到这一步？

3. 其实，也有不少人对问题男艺人的选角提出抗议，但业界往往只接受针对女艺人的抗议，却无视对男艺人的批评。

4. 大家心里其实都清楚，女性犯错时既会被男性骂也会被女性骂。但男性犯错时，却总有妈粉和迷恋男人的家伙（남미새）拼命护航，流著血泪为他们辩护。

5. 金赛纶之所以受到特别大的恶意，部份原因也是因为她的交友圈广，因而遭到某些深度追男演员、男偶像的粉丝的攻击。 她在酒驾之前就已经被非常恶意地针对，那些恶意全部来自某些男艺人的狂热粉丝。 在她出事后，那些人更是毫无顾忌地进行网暴。

6. 我认为，男性对男性相对宽容，而女性对女性并不宽容。 所以女艺人总是受到比男艺人多两倍的攻击。



7. 说得没错，某些男演员就算吸毒被骂，但只要接到一部热门作品，大家立刻又开始吹捧，这种双标真的令人窒息。

8. 女性确实对女性不够宽容，因为她们连对自己都不够宽容。

9. 真的可笑……与其无差别地贴标签，不如学会原谅事后反省的人。如果持续遭受攻击，不管是谁最终都有可能走上绝路。 只是女艺人没有坚固的粉丝圈保护，所以更容易受到伤害。

10. 犯罪的人确实应该退出业界，但为什么就连演话剧、打工维生都要说三道四？ 话剧又不是面向大众的媒体，如果连打工都不允许，根本是反社会吧？人总要生存啊

11. 老实说，谁能一辈子从不犯错呢？

12. 到底是性别重要，还是学会停止恶意更重要？

13. 拜托，在挑拨性别对立之前，先做个有点人性的人吧。

出处：https://theqoo.net/hot/3616781010

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