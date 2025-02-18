元斌亲赴灵堂、送花圈吊唁金赛纶，15年前合作《大叔》！演艺圈多名同僚送故人最后一程
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元斌亲赴灵堂、送花圈吊唁金赛纶，15年前合作《大叔》！演艺圈多名同僚送故人最后一程

明星   2025年2月18日   星期二08:34   Tracy  

（封面图源：TV DAILY、IG@ron_sae）

女演员金赛纶於16日被发现在家中身亡，韩国娱乐圈陷入悲痛之中。 她的葬礼於17日在首尔峨山医院的殡仪馆内举行，演艺圈多位同仁前往吊唁，送她最后一程。

（图源：TV DAILY）

其中就有许久未活动的元斌。元斌和金赛纶於2010年合作了电影《大叔》（杀手代父、孤胆特工），当年年仅10岁的金赛纶凭藉精彩的演技荣获斩获韩国百想艺术大赏（注：韩国三大影视奖项之一）的新人奖，正式开启了演艺之路，是名声响当当的「三金」之一（金赛纶、金裕贞、金所泫）。
（图源：电影《孤胆特工》剧照）

当天，元斌与妻子李奈映一同送上了吊唁花圈。花圈上写有「谨此哀悼故人的冥福」的字样。元斌亲自前往灵堂，与故人作最后的道别。元斌在《大叔》之后并未有太多演艺活动，但在得知故人的噩耗后，亲自前往殡仪馆吊唁。
（图源：TV DAILY）

韩韶禧、金宝罗也前往灵堂悼念金赛纶。 金宝拉送上了写有「再见时，我会少唠叨一点」的吊唁花圈。
（图源：TV DAILY）

此外，故人的灵堂前还摆放著演员孔明、马东石、乐队FT Island等人送来的吊唁花圈。 ASTRO的MJ、JINJIN等也以所属公司Fantagio的名义送上了花圈。 演员高斗心、郑丽媛、朱智勋、孙淡妃、千玗嬉、朴河宣、禹棹奂等所属的Blitzway Studio也送上了吊唁花圈并表达了哀悼之意。

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