元斌親赴靈堂、送花圈弔唁金賽綸，15年前合作《大叔》！演藝圈多名同僚送故人最後一程

女演員金賽綸於16日被發現在家中身亡，韓國娛樂圈陷入悲痛之中。 她的葬禮於17日在首爾峨山醫院的殯儀館內舉行，演藝圈多位同仁前往弔唁，送她最後一程。

其中就有許久未活動的元斌。元斌和金賽綸於2010年合作了電影《大叔》（殺手代父、孤膽特工），當年年僅10歲的金賽綸憑藉精彩的演技榮獲斬獲韓國百想藝術大賞（注：韓國三大影視獎項之一）的新人獎，正式開啟了演藝之路，是名聲響噹噹的「三金」之一（金賽綸、金裕貞、金所泫）。



當天，元斌與妻子李奈映一同送上了弔唁花圈。花圈上寫有「謹此哀悼故人的冥福」的字樣。元斌親自前往靈堂，與故人作最後的道別。元斌在《大叔》之後並未有太多演藝活動，但在得知故人的噩耗後，親自前往殯儀館弔唁。





고인과의 마지막 인사를 위해

15년 공백에도 불구하고 '김새론 빈소' 찾은 원빈! pic.twitter.com/q3PRoS681y — 단죄의 시간 (@sysmedi) February 17, 2025

韓韶禧、金寶羅也前往靈堂悼念金賽綸。 金寶拉送上了寫有「再見時，我會少嘮叨一點」的弔唁花圈。



此外，故人的靈堂前還擺放著演員孔明、馬東石、樂隊FT Island等人送來的弔唁花圈。 ASTRO的MJ、JINJIN等也以所屬公司Fantagio的名義送上了花圈。 演員高斗心、鄭麗媛、朱智勛、孫淡妃、千玗嬉、朴河宣、禹棹奐等所屬的Blitzway Studio也送上了弔唁花圈並表達了哀悼之意。

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