金赛纶25岁生命戛然而止！SNS最后一条IG STORY悼念文彬，曾泄露内心压力：XX很累，能不能别再做了

16日女演员金赛纶突然去世，10岁就凭藉与顶流男星元斌合作的电影《孤胆特工》而斩获韩国百想艺术大赏（注：韩国三大影视奖项之一）的新人奖，是最被看好的童星之一。 可惜2022年因醉驾风评严重受损，名声与事业一夜跌入谷底，年仅25岁的她最终走上绝路，而她生前留下的SNS内容再次引发关注。

最先发现金赛纶的是一位约定见面的朋友，当朋友到金赛纶家中时，发现她已去世并报警。 警方表示：「目前没有发现外部入侵的迹象或犯罪嫌疑，正在进一步调查以确认死因，并将尸检交给国立科学调查研究院。 」现场未发现遗书。



自2022年5月醉驾风波之后，金赛纶SNS停更了许久，生前所发的最后一条IG STORY是悼念2023年去世的ASTRO已故成员文彬，今年1月26日文彬生日这一天，金赛纶发布了一张与文彬的合照并写下「HBD♥」。 照片拍自2015年，当时两人都在同一家经纪公司Fantagio。 由於IG STORY的特性，这条内容已不可见。



早前金赛纶经常通过SNS间接表达内心的感受。 例如2024年4月她曾发布了一条写著「『XX很累，能不能别再做了』最近总是想说这句话」的文章，并迅速删除。 这是电影《醉后的浪漫》中孔晓振的台词， 尽管内容已被删除，但当时有网友推测金赛纶可能是在间接表达因醉驾事件和复出失败所带来的内心压力。



2022年5月18日金赛酒后驾车时在首尔江南区清潭洞鹤洞附近十字路口发生车祸，撞上了护栏和公共设施，造成了严重损失。 事发时她的血液酒精浓度为0.2%，远超吊销驾照的标准。 事故还导致了附近变压器故障，致使周围商店停电，影响了营业。 因此金赛纶被判罚款2000万。 审判时，金赛纶因生活困窘而请求宽恕，但由於咖啡店兼职争议，生活困境的说法并未得到认同。

此后金赛纶一直处於自我反省期，但她却在人气剧《泪之女王》开播期间发布了与男主角金秀贤的贴脸亲密照，引发了关於「自编恋情」的争议，再次遭到大批剧迷的讨伐。



在各种负面舆论的压力下金赛纶去年4月尝试通过话剧舞台重新开始演艺活动，但因健康问题突然退出，复出演艺圈的计画未能成功。去年11月金赛纶被拍到正在拍摄电影《吉他男》，预示著即将复出，却在16日突然爆出身亡，在如花的年纪离开了人世。

对於金赛纶的离世，不少网友表示哀悼，纷纷留言表示：「可怜，还这么年轻，大家都应该小心说话，恶语伤人六月寒」、「她肯定有错，但她也在努力改正啊，太可惜了」、「男明星犯错的那么多，复出成功的也那么多」、「每一个明星死亡的背后都有一个像横竖研究所这类的营销号」、 「恶评的特徵就是抓著一件事情死缠不放，等到把对方逼死了，又在这里悲天恸地」、「她醉驾确实不对，但是民众为什么一点宽容心理都没有??? 都不允许她活下去」等。

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