金赛纶IG最后动态是悼念ASTRO文彬，两人也是一起长大，都在25岁成为星星

童星出身的女演员金赛纶昨（16）日於家中身亡震撼演艺圈，有网友指出金赛纶IG最后一篇动态，就是上月26日文彬冥诞当天，她发限时动态悼念文彬，照片是金赛纶和文彬一起演过的网路剧《To Be Continued》剧照，两人曾是同门、是一起长大的好朋友。

《To Be Continued》是经纪公司Fantagio 2015年自制，角色几乎都是Fantagio自家艺人，金赛纶当时还在Fantagio，MJ、JIN JIN、车银优、文彬、ROCKY与尹产贺正要以男团「ASTRO」出道，剧情讲述男团Fantagio（ASTRO饰演）在出道前夕突然穿越回到过去，在郑雅琳（金赛纶饰演）的帮助下重返出道舞台。



Fantagio前身是N.O.A娱乐，是文彬儿童模特儿时期公司SIDUS的经纪人罗秉俊2008年独立出来后创立，文彬跟著罗秉俊成了公司创始成员暨一号练习生，隔年N.O.A娱乐签约了也是儿童模特儿的金赛纶，将年仅9岁的她培养成演员，金赛纶进公司便连续已《等待回家的日子》、《大叔》（杀手代父）在各大影展上大放异彩且一炮而红，金赛纶自此成为公司代表性艺人，「挖掘金赛纶」也成为N.O.A娱乐到现在的Fantagio代表作之一。



一个1998年生一个2000年生，文彬大金赛纶2岁，两人至少儿童时期在公司便熟识，金赛纶曾在采访中表示自己和文彬「从小就是朋友」。2023年文彬过世后，金赛纶便把IG大头贴改成蒲公英照片，由於文彬Twitter（现X）生前最后一篇文就是蒲公英，因此让许多人相信金赛纶正是在悼念文彬，金赛纶这张大头贴也成为她最后一张IG头贴。



金赛纶生前最后动态也和文彬有关，更令人难受的是，文彬在25岁过世，金赛纶同样25岁过世，许多网友对於这样的巧合更感到痛心，表示两人都成了天上星星。而对华语圈网友来说，《To Be Continued》曾被中译为《我们成为星星》，其中两名演员已逝，虽然此星（明星）非彼星（天上星星），但谐音又令人喟叹。

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