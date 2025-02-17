少女时代「太妍」继首尔后再创新纪录！！成为首位登上台北大巨蛋的海外歌手，门票全数售罄

不愧是少女时代的最强主唱太妍（金泰妍），她的亚洲巡演尚未开启，就已经掀起热烈反响。

即将於3月7日至9日，在奥林匹克公园KSPO DOME举行的《TAEYEON CONCERT - The TENSE》，早在粉丝俱乐部的预售阶段就已三场全数售罄，而11日追加开放的视线受限座位亦迅速售罄。

根据所属公司SM娱乐表示，因应粉丝的热烈支持，巡演最终场——3月9日的演出，将透过全球平台Beyond LIVE与Weverse进行线上直播。



此外，太妍继首尔后，将於3月16日登上台北大巨蛋，成为继华语顶级歌手周杰伦、张惠妹之后，第三位站上该舞台的歌手，也是首位在此开唱的海外艺人（第一位站上这个场地的韩国歌手）。这场演出的门票同样全数售罄，包括视线受限座位，再次证明她在国内外的超高人气。



太妍同时宣布，将於4月19日至20日在日本东京的有明竞技场（ARIAKE ARENA）举办演唱会，并计划巡回马尼拉、雅加达、澳门、新加坡、曼谷与香港等，共计九个地区，与更多粉丝近距离见面。



《TAEYEON CONCERT - The TENSE》是太妍自2023年6月至8月举办的《The ODD Of LOVE》巡演后，时隔约1年7个月再度推出的大型演唱会。



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