SEVENTEEN粉丝见面会「Carat Land2025」3月开启！规模UP↑期待感！

人气男团SEVENTEEN将於3月20-21日在仁川文鹤主体育场举行为期两天的「2025 SVT 9TH FAN MEETING SEVENTEEN in Carat Land」。

去年SEVENTEEN 的粉丝见面会吸引了线上和线下合计150万人次。 考虑到 CARAT（粉丝团名）的庞大规模，今年他们选择了更大的体育场，活动还将提供线上直播。

17日，经纪公司还公开了「Carat Land」的海报，成员们在广阔的体育场背景下展现灿烂的笑容，空中飞舞的纸条营造出热烈的氛围。海报还展示了 SEVENTEEN 与 CARAT 的官方标志，并可以看到「团队 SEVENTEEN」、「0526」（SEVENTEEN 的出道日）、「0214」（CARAT 的生日）等具有特殊意义的标识。



另外，SEVENTEEN 正在通过各种活动庆祝出道 10 周年。 小分队BSS（夫胜寛、DK、HOSHI）於 8 日发行了单曲《TELEPARTY》。



4月SEVENTEEN还将前往墨西哥，参加拉丁美洲最大规模的音乐节之一——「Tecate Pa』l Norte 2025 2025」，与Justin Timberlake、Olivia Rodrigo、Green DayCharli XCX等人一起和歌迷见面，成为首个受邀参加该音乐节的 K-pop艺人。

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