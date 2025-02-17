《Good Day》金秀贤完美模仿黄光熙的声音！相似度100％，让GD也大赞：「真的一模一样」

《Good Day》是 GD（G-Dragon，权志龙）和各个领域的人物一起完成今年歌曲的音乐节目，昨日（16日）首播收视率4.3%，占据同时段收视冠军！

11年前在《无限挑战歌谣祭》中以传奇组合备受喜爱的「东庙Line」郑亨敦、Defconn 的登场开始，两人跟 GD 的互动真的太爆笑！接著 Code Kunst、旗安84、曹世镐、金秀贤也陆续登场，吸引大家的视线。



特别是金秀贤公开与1988年生的同龄歌手黄光熙的初次见面花絮，金秀贤说：「我当兵的时候，休假出来后（穿著军装、戴著口罩）在药妆店挑选防晒乳，身旁突然有个大叔慢慢靠过来，我用侧眼看到他，正想说为什么这个人让人这么有负担，那个大叔突然打我一下，用超大的声音喊『金秀贤先生！你是金秀贤吧！』，他（黄光熙）边拉下口罩说是我。」金秀贤完美模仿黄光熙的声音，也让 GD 表示：「真的一模一样。」



这片段也引发热烈讨论，网友纷纷直呼：「啊！怎么做得这么好」、「好像看到了演技好的理由，爲什么观察力这么好」、「光熙的亲和力真的是小狗狗级别」、「看到声音模仿吓了一跳，完全一模一样啊」、「没想到在金秀贤身上看到了光熙，哈哈哈哈」、「确实因爲是演员吗？很了解重点」、「两个人的性格看起来都很好」、「啊～金秀贤有什么不会的，爲什么那个也做得很好」等等。

而《Good Day》结尾预告 GD 和金秀贤、丁海寅、任时完、李洙赫、黄光熙等1988年生人一起参加的友情聚会「1988之国」，虽然一开始大家看起来还很生疏，但玩了游戏之后也越来越熟悉，期待下一集播出啊！



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