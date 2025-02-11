【韓網熱門】李政宰林知衍要演羅曼史劇《可惡的愛情》！網友極力阻攔：既沒有良心也沒有CP感

李政宰和林知衍（林智妍）將在《醫生車貞淑》編劇鄭如朗的新劇《可惡的愛情》中合作。

《可惡的愛情》講述了一名被迫回歸、曾事業中斷的男演員與從政治部記者轉行成為娛樂記者的女記者之間充滿爭執、事實轟炸式揭露的爽快愛情故事。 李政宰將在劇中飾演「林賢俊」，一名夢想成為「愛情劇大師」和「浪漫喜劇王子」的刑偵劇專業演員。 他的真實姓名不如他在劇中扮演的角色「姜必求」更有名，他主演的刑偵劇《善良刑警姜必求》即將拍攝第5季。 然而，由於其正義刑警的形象已經深入人心，事業壓力瀕臨爆發，多年來不斷重複相同角色讓他陷入職業倦怠，因此渴望挑戰浪漫喜劇或愛情劇，以實現形象轉變。



林智妍則飾演「魏靜信」，一名曾獲得年度記者獎的政治部記者，因深入調查大型案件后被調職至體育報的娛樂部，遭遇降職。 儘管如此，她仍保持堅定的新聞精神，立志揭開從政界到娛樂圈錯綜複雜的黑暗勢力。 然而，世事難料，她竟然因為觀看姜必求的電視劇而成為演員林賢俊的粉絲，並在現實中遇到與劇中角色截然不同的「倒楣鬼」林賢俊，陷入了巨大混亂之中。

韓國網友評論：

1. 劇情看上去還蠻有趣的，但是他倆......

2. 既然要演羅曼史，能不能讓年紀相仿的演員去演啊，這就是女兒和爸爸啊

3. 李政宰已經過了能拍羅曼史的年齡了，《魷魚遊戲》裡看上去都像個爺爺，嚇人一跳

4. 你覺得他倆適合嗎???? 製作組瘋了嗎？ 這就是爸爸和女兒啊

5. 毫無CP感

6. 感覺是那種會在blind（韓國職場人士專用網站）上發帖說要向年輕女下屬告白的油膩老處男科長

7. 要麽和女演員年紀相當，要麽和男演員年紀相當，明明有那麼多演員可以選

8. 有一種看了的話會被懲罰的感覺

9. 年紀也相差太大了吧

10. 美化一點說就是叔叔和姪女，怎麼能拍羅曼史???

11. 到底是誰選的人啊??? 這麼看林知衍毫無男演員福

12. 這就是媽媽是BLACKPINK，爸爸是普通市民的感覺

13. 爸爸和女兒的羅曼史????

14. 林知衍最近的作品裡和小9歲的男演員合作都毫無違和感，怎麼突然和能當叔叔的人演羅曼史???? 年齡差太大了

15. 拍出來誰會看???

16. 良心去哪裡了？？

17. 一點都不吸引人，看羅曼史劇的大部份都是女生，能不能聽聽觀眾的要求

18. 光看外型就知道他倆年齡差很大，怎麼可能會有CP感，再怎麼年輕，也是叔叔和姪女

19. 已經沒有人再想看李政宰的羅曼史了，而且他倆年紀還差那麼多

20. 一點都不搭

21. 這是女兒，女兒

22. 這就是經紀公司老闆和旗下女演員的作品啊

23. 最近是不是很流行同公司演員擔任男女主人公???

24. 既沒有良心也沒有CP感

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