【专访】宋慧乔出道快满30年的坚定信念：有人讨厌我，也会有人喜欢我，我只要做好本职就好！

她不会因任何事而喜怒无常，也不会在风雨中倒下，只会走在自己应该前行的道路上。她的个性坚定无比，无论外界如何动摇或污染，都难以撼动她的内心深度，她就是宋慧乔。

回归大银幕，挑战全新角色

1月24日上映的电影《黑祭司2：暗黑修女》（黑修女们）讲述了一群人为了拯救被强大恶灵附身的少年，冒险进行禁忌仪式的故事。宋慧乔在片中饰演以顽强的意志和无所顾忌的行动力拯救少年的修女「尤妮娅」。而她选择这部作品的理由很简单——对於未曾挑战过的角色充满渴望。



宋慧乔突破框架的修女形象

「尤妮娅」正是她渴望挑战的类型。与一般虔诚守戒的修女不同，尤妮娅为了自己的信念，不惜打破常规、不择手段，这正是她的魅力所在，自由且拥有坚定的信念，因此，这个角色对宋慧乔而言充满吸引力。虽然她本人并非吸菸者，但为了诠释好角色，最终接受了吸菸戏份，展现更加真实的演技。



填补角色背景，深入塑造「尤妮娅」

当宋慧乔和导演讨论时，发现剧本并没有太多关於「尤妮娅」的过去，因此他们决定一起创造出来，希望能理解为何她愿意牺牲自己拯救少年。

宋慧乔：「我曾经想过，如果是我的话，能为一个毫无血缘关系的孩子付出这么多吗？我做不到。但尤妮娅不同，她早已接受一切，而且身为修女，她认为这是她该做的。」宋慧乔透过不断揣摩，让角色变得更加立体。



她的演技在驱魔戏中达到巅峰。为了拯救少年，尤妮娅与恶灵激烈搏斗，那股拼死一战的意志让人深深投入其中。这场戏对宋慧乔而言也别具意义。「过去我总是在表演中压抑情感，这次终於能够完全释放，演完后有种畅快无比的感觉，就像一口气喝下一整瓶汽水，所有压抑都被释放了。」她笑著说道。

突破固有形象，更加亲近观众

透过《黑祭司2：暗黑修女》宋慧乔展现了与以往不同的面貌，并逐渐打破过去「神秘感」的形象。她不仅开始参与YouTube节目，还登上tvN的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，坦率地谈论自己的过去，让观众感受到她更亲民的一面。



「10年前并没有这么多样化的内容，我也不是刻意保持神秘感，而是当时没特别去做这些事情。可能那时我也没那么多余裕吧。」她坦言：「这次因为《黑祭司2：暗黑修女》的宣传才开始尝试，发现自己步入40岁后，心态变得更放松了。」

她也笑说：「一开始还担心自己在《刘QUIZ》中表现会不会很奇怪，结果长辈们看了很喜欢，而YouTube则和更多年轻观众拉近了距离，感觉很开心。」



不被舆论左右，以作品证明自己

不论是媒体上的宋慧乔，还是与她交流后的感受，都让人觉得她是一位内心强大的人。许多合作过的演员形容她像「大树」般稳重，与她对谈后，这点更加明显了。她始终专注於当下，不受外界影响，这或许正是她能够在演艺圈屹立28年的秘诀。

即便外界流言蜚语不断，她仍选择用作品说话：「不可能让所有人都会喜欢我，当然有些人会因某些原因不喜欢我，也有些人纯粹没有理由地讨厌我。同样地，也会有人因为某些原因喜欢我，甚至没特别理由就喜欢我。」她淡然地说道。



「后来我想，假如有人讨厌『宋慧乔这个人』，那我就努力让他们喜欢『演员宋慧乔』。或许某天他们看了一部作品，会说『本来不喜欢她，但这部戏不错』。所以，我只要专注於做好我的工作就行了。」

这份坚持与自信，或许就是宋慧乔能够始终站在巅峰的关键，乔妹fighting～！！！

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