Super Junior 东海出道20年首举行个人巡回FANCON 4.13约定粉丝澳门见

各位亲爱的宝贝们，你们的东海Oppa即将於4月13日来到澳门举行他的个人FANCON《2025 DONGHAE FANCON EAST COAST: WAVE in MACAU》。当然不能错过东海跟大家的约会，一起来度过愉快的时光！

在2023年，东海与银赫成立了ODE Entertainment，并在公司成立后迅速发行了两张迷你专辑《606》以及《Inevitable》，曲风多元化，展演出不同面貌的Super Junior-D&E。东海更有份参与主打歌〈GGB〉以及〈Go High〉的曲词创作，展现了他多才多艺一面。本次个人FANCON “EAST COAST” 在去年11月先后在日本横滨以及大阪举行，东海的solo舞台，令一众粉丝留下深刻印象，令人期待并再次回味这场FANCON。向来宠粉的东海，因徇众要求特别加开了澳门站和台北站，让更多粉丝可以参与这场精彩的FANCON。

近年来，东海还参与了剧集演出，出演了《Oh！英心》在剧中饰演男主角王景泰。这是东海睽违多年再次参与电视剧拍摄，他更以男主角的心境创作并亲自演唱OST，其后也出演了漫改剧集《男与女》，让粉丝不仅记得偶像东海，还能认识他作为演员的另一面。

来到2025年，踏入Super Junior出道20周年，这个重要里程碑东海自然会全力参与。我们可以期待下半年东海将会全心投入Super Junior 20周年的各项活动，并有更多机会与粉丝见面互动！

东海相约粉丝们在4月13日於澳门见面，千万不要错过！《2025 DONGHAE FANCON EAST COAST : WAVE in MACAU》将於4月13日在「澳门百老汇」– 百老汇舞台举行，票价分别为$1,699、$1,199和$899（MOP/HKD）！东海不仅为大家准备了精彩的舞台表演，还带来多项粉丝福利，与粉丝近距离接触！

《2025 DONGHAE FANCON EAST COAST : WAVE in MACAU》

日期：2025年4月13日(星期日)

时间：下午3点30分

地点：「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,699/$1,199/$899

公开发售：2025年2月25日（星期二）中午12点起

订购网站：银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：ODE Entertainment

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.



粉丝福利详情：

$1,699门票：SEND OFF（全体）、亲笔签名海报（45名）、亲笔签名拍立得（5名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,199门票：亲笔签名海报（5名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$899门票：官方海报（全体）、官方小卡（全体）

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻