朴宝英「集齐」Wooga三兄弟：朴炯植、朴叙俊、崔宇植！她透露和崔宇植合作最轻松自在

Netflix韩剧《我们的浪漫电影》今日举行制作发布会，吴忠焕导演和崔宇植、朴宝英、李浚荣、全少妮四位主演出席活动。
朴宝英和崔宇植的好友「Wooga」朴炯植、朴叙俊分别合作过《大力女子都奉顺》和《水泥乌托邦：末日浩劫》，被问到「好友听到和朴宝英合作的反应是什么？」时，崔宇植表示：「他们都很开心，不仅是我的朋友，听到我们要合作的人都说过同样的话，就是『（朴宝英）是非常好的人』，非常善良、演技也很好。（和朴宝英合作后）才知道爲什么会出现这种话，我是那种在现场需要很多帮助的类型，每当这时她都会给我精神上的关心，感觉非常好。」
与此同时，崔宇植还表现出期待感，他说：「比起朴叙俊、朴炯植，和我合作应该最好吧。」
对此，朴宝英说：「三个都是很好的演员，朴叙俊是哥哥，朴炯植是弟弟，这是我第一次和同龄朋友一起工作，能感觉到和同龄朋友工作是如此轻松自在，可以像朋友一样相处。宇植是让我最放松的，他对我来说有点像笑点开关，心情不好的时候会想再看到他，他有那种可爱的魅力。」
而《我们的浪漫电影》由《黑话律师》导演吴忠焕导演与《那年，我们的夏天》李娜恩编剧合作打造，讲述既想获得爱情又想实现梦想的年轻人们，互相发现并成为彼此的灵感，战胜各自创伤的过程，将在2月14日上线。
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