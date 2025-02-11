【官方声明】《鱿鱼游戏2》T.O.P 崔胜铉否认回归 BIGBANG 活动的消息：「我们的立场没有改变」

目前有许多粉丝怀念并期待 BIGBANG 四位成员的合体，希望 T.O.P（崔胜铉）回去一起活动的讨论相当热烈。

今天（11日）最新消息，歌手兼演员的 T.O.P 方面向 TVDaily 表示：「SNS 个人资料并未新增或更改过，回归一事纯属虚假消息。」驳斥了有关他将重返 BIGBANG 活动的传闻。

此前，10 日在网上出现 T.O.P 可能回归 BIGBANG 的推测，起因是 BIGBANG 官方 YouTube 频道上疑似重新加入了 T.O.P 的艺名。此外，有网友发现 T.O.P 的 SNS 帐号名称中新增了「TOP」，进一步助长了回归的猜测。



然而，T.O.P 方面直接否认了这些传闻，并强调他的个人资料并未发生变化。

此前，T.O.P 在 Netflix 热门韩剧《鱿鱼游戏2》完结访谈中曾表示：「每次看到期待 BIGBANG 再合体的粉丝，我都感到心痛。」



他还表达了对 YG 娱乐及 BIGBANG 成员的歉意：「如果我回到曾经带来过伤害的团队，个人的过错将会成为成员们的负担，这让我感到愧疚。」并补充道：「我早已做出这个决定，从那之后就从未改变过想法。」



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