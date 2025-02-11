《新乌托邦》开播Jisoo演技被全韩网嘲笑：表情乱飞，求你别演了！导演力挺：看完8集再说

超人气女团BLACKPINK成员Jisoo继《雪降花》后时隔4年接下新剧《新乌托邦》，预告片公开后再掀演技争议。

《新乌托邦》改编自韩国作家兼电视剧编剧韩相云的小说《流感》以首尔高楼大厦防空部队为背景，讲述军人「载允」和他刚刚分手的女友「英珠」在被丧尸袭击的首尔市中心穿越重重障碍，奋力奔向彼此的故事。 Jisoo在剧中扮演的就是女主角「英珠」。



在已播出的第1、2集不仅展现了军人与恋人之间的现实叙事，同时丧尸危机迅速失控，使剧情充满紧张感。 不过不少观众对Jisoo的演技感到失望，尤其是在第2集中她面对冲撞到汽车的丧尸时，引发了较大的负面评价。 Jisoo说出「那个...... 你还好吗？」、「振旭前辈！你到底在干什么？ 你刚才开车撞到人了啊！」等台词时，她的发声让观众感觉不够流畅，发音也略显模糊。 不仅是该场景，在其他部份也出现了一些令人疑惑的演技表现。 由此，Jisoo在《雪降花》时期因不清晰的发音和略显生硬的表情而引发的演技争议再次被提及。

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论坛theqoo上一则以「从《新乌托邦》预告片开始一直出现的Jisoo演技争议」为题的内容吸引近8万人浏览，留言破千条，其中多数都在吐槽Jisoo的演技，

▼韩国网友评论：

1. 感觉像是在看池睿恩在《SNL》里的搞笑演技

2. 不开字幕根本听不懂她在说什么

3. 和《雪降花》时没什么区别，真的需要加强训练

4. 发音太烂了，台词吐字不清，要好好接受发声培训了

5. 演成这样的话片酬拿了多少呢？ 作为BLACKPINK我很喜欢，求你别演戏了

6. 太严重了，完全没有表情演技，发音也很奇怪，到底有没有学过表演

7. 表情演技太奇怪了，不是面部随便挤挤就是演技啊

8. 我突然觉得《鱿鱼游戏2》里的T.O.P是名品演员

9. 喜欢她，但是如果想要继续当演员的话，拜托长期接受发声练习，人家演技好的演员都在持续学习啊

10. 发声、发音、表情，连最基本的都不会，应该要从基础开始学习

11. 连表情都不会做

12. 老实说她唱歌也这样，一点都听不下去

13. 希望能知道羞耻

14. 太严重了，史诗级

15. 唱歌的时候音调就很不好，演戏更放大了缺点，她本身的音调就很一般，再怎么努力也改变不了，不仅没有任何进步，反而和池睿恩比较的话，还不如池睿恩...... 无论是表情还是肢体语言，没有一个好的，太郁闷了

16. 倒也不是蹩脚演技，就是台词很奇怪，今后一定会好好努力吧，之前她不是还演过女主？

17. 找她演戏的导演才有问题

不过作为一部新颖且独特的丧尸喜剧，《新乌托邦》依然获得了不少好评。 许多观众称赞剧中朴正民与Jisoo的化学反应，以及充满个性的角色设定和无法预测的剧情发展，认为这是前所未见的韩式丧尸剧，称「整体来看，Jisoo的演技并不算特别突兀」、「她只是尝试了一种独特的喜剧式演技」等。



尽管民众不看好Jisoo的演技，但在新剧发布会时，导演尹成贤给予对方高度评价，表示：「与Jisoo合作时没有遇到困难。 由於她在《雪滴花》之后很长一段时间没有出演作品，起初我也有些担心她是否能够胜任。 毕竟她不是一直持续演戏的演员，因此每周会花四天时间进行剧本研读，并不断努力。 在正式拍摄前，她已完全做好了准备。 作为女演员，她面对高难度的动作戏也能面带笑容地完成，我非常感谢她。 能与Jisoo演员合作，我认为自己是幸运的。 虽然目前只播出了第1、2集，但如果看到第8集，你会发现这个角色非Jisoo莫属。」

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