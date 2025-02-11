又一位二代团女爱豆要嫁人了！T-ara孝敏4月与金融业男友结婚：低调办婚礼

前女团T-ara成员孝敏（35岁）即将在4月步入婚姻殿堂。

11日，据韩媒《体育京乡》独家报导，孝敏将於4月6日在首尔某地举行婚礼。 她的未婚夫是并非演艺圈人士，是一名拥有高挑身材和俊秀外貌的金融从业者。 据悉，孝敏被未婚夫的体贴和人品所吸引，因此决定携手共度一生。 考虑到未婚夫是圈外人，婚礼将仅邀请至亲好友，以低调的方式举行。



目前孝敏一直在秘密筹备婚礼，最近才向身边的朋友发出喜帖，喜帖上写著：「新人生的第一天，邀请一直珍视我的珍贵人士」，以此正式告知婚讯。

孝敏出生於1989年，并於2009年以T-ara的一员出道，虽然T-ara的团体活动已结束，但并未正式宣布解散。 去年10月，孝敏与恩晶、居丽、芝妍在澳门百老汇剧院举行了T-ara出道15周年纪念粉丝见面会，与粉丝们度过了一段幸福的时光。



此外，孝敏曾在2022年1月被曝与足球选手黄义助交往，当时两人被拍到在瑞士旅行，有媒体报导称两人已经恋爱3个月。 2022年11月，韩媒又爆料两人已经分手，并回到了普通朋友关系。 分手后孝敏透露「我们处於刚认识不久的过程中，感情还不错，但因为有压力，自然而然地分开了，现在我们决定成为互相支持的普通朋友关系。」

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