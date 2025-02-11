【韩网热门】李政宰林知衍要演罗曼史剧《可恶的爱情》！网友极力阻拦：既没有良心也没有CP感

李政宰和林知衍（林智妍）将在《医生车贞淑》编剧郑如朗的新剧《可恶的爱情》中合作。

《可恶的爱情》讲述了一名被迫回归、曾事业中断的男演员与从政治部记者转行成为娱乐记者的女记者之间充满争执、事实轰炸式揭露的爽快爱情故事。 李政宰将在剧中饰演「林贤俊」，一名梦想成为「爱情剧大师」和「浪漫喜剧王子」的刑侦剧专业演员。 他的真实姓名不如他在剧中扮演的角色「姜必求」更有名，他主演的刑侦剧《善良刑警姜必求》即将拍摄第5季。 然而，由於其正义刑警的形象已经深入人心，事业压力濒临爆发，多年来不断重复相同角色让他陷入职业倦怠，因此渴望挑战浪漫喜剧或爱情剧，以实现形象转变。



林智妍则饰演「魏静信」，一名曾获得年度记者奖的政治部记者，因深入调查大型案件后被调职至体育报的娱乐部，遭遇降职。 尽管如此，她仍保持坚定的新闻精神，立志揭开从政界到娱乐圈错综复杂的黑暗势力。 然而，世事难料，她竟然因为观看姜必求的电视剧而成为演员林贤俊的粉丝，并在现实中遇到与剧中角色截然不同的「倒楣鬼」林贤俊，陷入了巨大混乱之中。

韩国网友评论：

1. 剧情看上去还蛮有趣的，但是他俩......

2. 既然要演罗曼史，能不能让年纪相仿的演员去演啊，这就是女儿和爸爸啊

3. 李政宰已经过了能拍罗曼史的年龄了，《鱿鱼游戏》里看上去都像个爷爷，吓人一跳

4. 你觉得他俩适合吗???? 制作组疯了吗？ 这就是爸爸和女儿啊

5. 毫无CP感

6. 感觉是那种会在blind（韩国职场人士专用网站）上发帖说要向年轻女下属告白的油腻老处男科长

7. 要麽和女演员年纪相当，要麽和男演员年纪相当，明明有那么多演员可以选

8. 有一种看了的话会被惩罚的感觉

9. 年纪也相差太大了吧

10. 美化一点说就是叔叔和侄女，怎么能拍罗曼史???

11. 到底是谁选的人啊??? 这么看林知衍毫无男演员福

12. 这就是妈妈是BLACKPINK，爸爸是普通市民的感觉

13. 爸爸和女儿的罗曼史????

14. 林知衍最近的作品里和小9岁的男演员合作都毫无违和感，怎么突然和能当叔叔的人演罗曼史???? 年龄差太大了

15. 拍出来谁会看???

16. 良心去哪里了？？

17. 一点都不吸引人，看罗曼史剧的大部份都是女生，能不能听听观众的要求

18. 光看外型就知道他俩年龄差很大，怎么可能会有CP感，再怎么年轻，也是叔叔和侄女

19. 已经没有人再想看李政宰的罗曼史了，而且他俩年纪还差那么多

20. 一点都不搭

21. 这是女儿，女儿

22. 这就是经纪公司老板和旗下女演员的作品啊

23. 最近是不是很流行同公司演员担任男女主人公???

24. 既没有良心也没有CP感

原文：https://theqoo.net/square/3606931887

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻