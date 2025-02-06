朱智勋主演医疗剧《重症外伤中心》好评率高达九成，刷新Netflix剧集新纪录

由朱智勋和秋泳愚（秋英宇）主演的Netflix医疗剧《重症外伤中心》正在书写观众满意度新纪录。 上线一周内，收视增长率翻倍，远超预期。 快速的剧情展开、主演阵容，以及口碑效应，成为该剧热度飙升的关键因素。

《重症外伤中心》是Netflix今年1月推出的医疗剧，改编自真实医生撰写并连载网漫的网路小说《外伤重症中心：黄金救援》，讲述为救人不顾一切的天才外科医生「白江赫」的故事，看他如何拒绝向现实妥协，将有名无实的外伤重症小组打造成实际救人的「外伤重症中心」。



观众满意度创新高 口碑助推热度飙升

根据消费者调查机构Consumer Insight於1月25日至26日、2月1日至2日面相韩国民众进行的「OTT K-原创内容初期观众评价」调查，《重症外伤中心》成为目前Netflix上最受好评的韩剧。

该剧在上线首周观众满意度高达80分（满分100分），次周更升至82分，超越此前《黑白大厨：料理阶级大战》（76分、81分）的纪录。 数据显示，九成观众表示对该剧感到满意，其中「非常满意占比39%，「满意」占比50%。



收视率飙升 直逼《鱿鱼游戏2》

《重症外伤中心》的观看率（观看经验）增长速度惊人。 从上线前四周的15%认知度、10%观看意向率，到上线首周认知度攀升至67%，观看率达22%。 上线第二周，这一数据更激增至88%认知度，52%观看率，几乎赶上《鱿鱼游戏2》首周观看率59%，且观众满意度比《鱿鱼游戏2》高出20分，预计未来收视率将继续攀升。



观众热议：剧情、演员与口碑成关键

观众主要因「剧情吸引人」（44%）、「主演阵容」（43%）和「题材偏好」（40%）而选择观看该剧。 此外，社交媒体及口碑传播起到了重要作用——上线后一周内，因「观众好评」而观看的比例从16%飙升至33%，「朋友推荐」作为认知管道的比例更从9%跃升至26%。 这与《黑白大厨》初期依靠「口碑+推荐」拉升收视的趋势相似，表明《重症外伤中心》正通过强大的观众反馈引发二次传播。

很多韩国网友认为这部剧吸引人之处在於剧情展开迅速、故事干净俐落，没有令人心梗的狗血冲突、牵强的爱情线、不为人知的隐情、刻意的催泪桥段，加上适时出现的搞笑片段、适度的奇幻感，令观看感受十分舒畅，不少网友表示看了两遍、即便重看都觉得精彩。



后续展望：有望持续刷新收视纪录

目前，仍有74%的未观看者表示「未来会观看」，表明该剧仍有巨大增长潜力。 Consumer Insight分析认为，该剧的后续表现有望超越《黑白大厨》，如果能继续保持剧情节奏、演员表现和观众口碑的优势，观看率或将进一步提升，成为Netflix医疗剧的新标杆。

原作者李乐俊在YT频道表示《重症外伤中心》的内容并不止步於第一季，当初筹拍时就已计划到第二季、第三季，令人对续集更加期待。



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