韩国今年中秋有望连休10天，只需请假1天即可达成！上班族春节刚复工已计划欧洲旅行

韩国人刚刚结束为期一周左右的春节假期，立即开始规划中秋假期的长途出游计划，目前中秋前后机票已涨价到2倍以上！

今年春节，韩国人已经享受了至少6天、最长9天的连假。 韩国春节从1月28日至30日放假3天，并将1月27日周一指定为临时公休日、与前边的周末相连，最少确保了6天连假。 部份民众在1月31日周五请假1天，与后边的周末连接，获得了9天的连续假期。

韩国中秋连休也是3天，今年是10月6日至8日。 中秋前后的公休日颇为密集：10月3日周五是公共节日「开天节」，4日和5日是周末，中秋连假后的9日是另一个公共节日「韩文日」，至少可以连休7天。 只要在10日（周五）请假一天，便可以获得长达10天的完整连假。



据韩媒估算，今年春节连休期间有134万韩国人出国旅游，仁川机场的旅客数量有望突破史上最多记录。

去年中秋虽然比前一年的连休日数略少，但出国旅游却更加活跃。 根据韩国旅游应用程式Yanolja，去年的出国机票和住宿各比前一年增多了157%和140%。



考虑到未来几年很难再出现无需特别请假的7天连休，不少上班族打算趁今年中秋带父母到欧洲旅游，令中秋前后的机票价格较平时涨到两倍以上。 以仁川往返纽约为例，平时价格在66万韩元到84万韩元区间，9月底涨到112万韩元，10月初更飙升至232万韩元。

旅游业界预计，为了满足中秋连假期间的旅行需求，会有旅行社推出包机产品、廉价航空推出中秋特别航班，或针对不同旅游目的地和旅游性质推出更细分的产品。

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