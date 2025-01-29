《外伤重症中心》朱智勋睽违12年再披白袍：「本剧并非医疗界的启示录，参考了李国钟教授纪录片」 情比金坚的女团！少女时代曾被业界断定「事实上解散」，每年都以完整体团聚、实际行动击碎流言！ 【演员特辑】出道22年，人设百变的「柳演锡」进化史：从天使医生、浪人剑客、到霸总发言人！

我只能说...每当柳演锡准备使坏的时候，就会特别吸引我！！！《现在拨打的电话》的白司彦刚开始也是坏坏惹人爱～，这男人不简单啊。





今年40岁且出道22年的柳演锡迎来人生新巅峰，他和蔡秀彬主演的 MBC 热门韩剧《现在拨打的电话》在前段时间在网上引爆话题度，柳演锡饰演最年轻的总统室发言人「白司彦」一角，从狠毒无情面貌，转换成温柔爱妻的深情形象，特别是两人戏里戏外都CP感十足，甜到让众人以为他们公费恋爱啊～！！！





但我今天则是想特别分享一下，柳演锡曾在2018年出演 tvN 的这部韩剧《阳光先生》（Mr. Sunshine），剧中他饰演朝鲜百姓都恐惧的武臣会汉城支部首领「具东魅」，如同浪人剑客般的邪魅形象令人印象深刻，当时他不只长发及间更留起胡子，完全是形象大改。





看似杀人不眨眼的他，却特别守护著心爱的贵族小姐高爱信（金泰梨 饰），当时爱而不得却拼命守护的心情，复杂的情感也渲染著萤幕前的观众，非常有魅力的角色。





▼当年震撼人心的经典场面：



当然也不能不提他很常演医生这件事，像是《浪漫医生金师傅》的姜东柱，以及《机智医生生活》＆《机智医生生活2》小儿科医生安政源，尤其是安政源如同天使一般的种种善举，也感动了许多剧迷，前后演活了两个完全不同感觉的从医人员，演技实力一直都是有目共睹的优秀。





最近，柳演锡和刘在锡一起主持的综艺节目《只要有空，》也是一季一季续拍播出，人脉超广的两人也迎来许多大咖明星出演，互动有趣又有可看性，观众们也多了一个节目可以好好认识他。





大家又是在哪个作品上，注意到柳演锡的呢？





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