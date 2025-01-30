韩网友对李浚赫的花式夸奖已达到新高度！欢迎查收「2025年新版彩虹屁」：罗浮宫假扮雕像、当女儿也要加入刘Daddy户籍！ SEVENTEEN夫硕顺分享吵架秘辛：不开心却还要上台表演的话，唱抒情歌会互看对方的人中XD

李浚赫被粉丝敲碗多年终於演爱情剧，和韩志旼合作的《我的完美秘书》一开播就备受好评，「刘恩浩」这一单亲父亲、全能秘书角色让他在各国人气暴涨。韩国网友最擅长的花式夸奖也与时俱进，让人笑得肚子痛XD

小编几年前整理过一次「李浚赫IG留言区彩虹屁大赏」（彩虹屁是网路流行的饭圈常用语，意思是粉丝们花式吹捧称赞自己的偶像），当时就为韩国网友的文采深深折服。例如：「如果期中考试范围是『李浚赫』，我有自信全校第一」「牛顿错了，他说万物互相吸引，但我只被李浚赫吸引」。



李浚赫PO出在越南拍的日常照片，韩网友：「李浚赫，丈母娘在家等你，快回韩国」。



李浚赫PO出提著行李箱的照片，粉丝：「如果您在夜里被又老又胖的男人塞进包包，请不要过於惊慌，那是因为我许愿圣诞礼物是你」。



李浚赫PO出沙发自拍照表示自己一个人，粉丝更加炸锅：「你不知道女人有多可怕啊」「我搭到计程车了，情告诉我你家地址」「浚赫啊，我是阿姨，我把你手机号忘了，是和你格外亲近的阿姨哦。 还有家庭住址和密码也忘了。 请立即联络我」「李浚赫的腿长等於西伯利亚横断铁路」「都说人生远看是悲剧、近看是喜剧，但欧巴不论远看近看，都是圣恩浩荡」。



这次李浚赫和韩志旼合作新剧《我的完美秘书》，在IG上分享拍摄花絮。韩国网友再次展现热烈爱意：「这才是爱情剧男主应有的外形」「欧巴记得我吗？上次我们夜里去罗浮宫博物馆，但警卫大叔只把我抓走了，因为欧巴假装自己是雕像，没有被发现ㅠㅠ」





「很多人不知道这三句话很没礼貌：

1.你好吗 - 李浚赫不在我身边，我怎么能好

2. 吃饭了吗 - 李浚赫不在我身边，我怎么吃得下饭

3. 晚安 - 李浚赫不在我身边，我怎么睡得著觉」



「上公车时我说是两个人，司机说明明是一个，我说：『李浚赫一直在我心里。』」



「究竟是因为什么离婚的呢」「前妻一定是个超级狠人」「这个继母请让我来当」「收养我当女儿吧，总之请让我加入刘Daddy的户籍」





「李浚赫其实是著名谐星ㅠㅠ 因为看到他就想笑」



就连SBS官方号也来「添乱」：「刘恩浩的刘其实是Unicorn的U吧？」



很多网友表示今年的SBS演技大赏「最佳CP奖」早在一月就定好了获奖人选，纷纷提前恭喜李浚赫和韩志旼双双获奖XD





《我的完美秘书》讲述除了工作什么都不会的猎头公司女CEO「姜智允」，与育儿、生活、工作都做得很好的男秘书「刘恩浩」展开的治愈罗曼史。今年1月3日开播后，仅三集就冲破收视率10%，之后都保持在11%上下。男女主角又养眼，剧情又疗愈温暖，追起来真的满意度超高！每周五六由Netflix同步更新~



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