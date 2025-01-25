《我的完美秘书》李浚赫终於爆红！接下来有《广场》和《杜奥女士》等3部作品要播，还收到新剧出演提案！

李浚赫之前出演综艺《只要有空，》时，还十分好奇电视剧在海外火爆后主演的心情如何，许多网友也表示：「你马上就会知道了！」

正是因为他在最近热播的《我的完美秘书》饰演姜智允（韩志旼 饰）的全能秘书刘恩浩一角，温暖又帅气的人设，不少观众被他圈粉，还称他是「爹系男友」。李浚赫接下来作品更是一部接著一部啊！



1.Netflix 《广场》

《广场》改编自同名漫画，由苏志燮、许峻豪、安吉强、孔明等人主演，讲述过去在汝矣岛国会议事堂广场前争夺首尔霸权并在战斗中生存下来的两个组织的故事，以弟弟突然死亡开始揭开秘密的主人公的人生爲中心展开，连载时也获得许多好评，随著该作品被电视剧化，原作的粉丝们也非常期待。

李浚赫将会特别出演，饰演苏志燮的弟弟一角，虽然出场的戏份并不多，但是是掌握关键的人物，好期待看到苏志燮和李浚赫两位男神同框啊 XD



2.Netflix《杜奥女士》

再来是近日公开剧本阅读照的《杜奥女士》（Lady Doir）！该剧由申惠善、李浚赫主演，讲述一个即使是假的，也想成为名品的女人「金莎拉」与追踪她欲望的男人「武京」之间的故事。这也是两人继《秘密森林》后时隔8年再次合作，永恩秀＆徐东载再次重逢也备受关注。



李浚赫饰演执著於案件调查的刑警「武京」，以锐利的目光紧追不舍。在调查的过程中，发现「金莎拉」的多重身份，包括她的真名、年龄、职业和背景等。



3.电影《和王一起生活的男人》

《和王一起生活的男人》讲述朝鲜第六代君主端宗被流放到江原道宁越之后的故事，由柳海真、朴志训、刘智泰、田美都等主演，李俊赫是特别出演，这更是他首次出演历史剧，不知道会是什么样的角色？而电影预计在今年上半年开拍。



4.tvN《中了头奖也要上班》（로또 1등도 출근합니다）

23日，有相关人士透露：「李浚赫将出演《中了头奖也要上班》。」经纪公司也回应：「收到提案后正在讨论中！」该剧改编自同名网路漫画，讲述中了头奖之后改变人生的电视剧，李浚赫有望饰演业务员「孔恩泰」一角。



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