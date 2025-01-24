金在中自曝有梦游症！以为自己在海水浴场走失、挂在姊姊家10楼栏杆外都是梦境…姊姊们：「都是真实发生的！」

金在中日前在节目中提到了自己为梦游症所苦，还曾经抓紧缠绕住10层楼高的公寓栏杆，令大家听了相当惊讶。

23日KBS表示，金在中在年仅3岁的时候就被领养，而他的多位姊姊们也特别照顾当时十分弱小的金在中，并作为24日正要播出的《新品上市 便利餐厅》节目的

内容抢先看。影片中金在中与姊姊们聊天的时候，被问到「还记得我们去玩的事情吗？」金在中说：「不过我不能去玩，因为我有梦游症」，姊姊们都非常惊讶，没想到金在中还记得3岁时的事情，纷纷问他「还记得那件事吗？」



金在中表示自己没有一天不做梦，至今也是每天每天都有作梦，小时候搭著父亲的车到大田海水浴场的时候，梦见自己一个人走在海边散步。姊姊们则告诉他，所以当时为了到海边，就像梦游症中有去过一样，其实那是真实发生的，并不是梦境。金在中说印象自己跑来跑去脚掌都黑掉了，姊姊们更是说「你不见了，我们到处在找你」描述当时短暂消失的小金在中令人担心不已，金在中说以为这一切是他的梦境，让观众们发现原来梦游症这么严重。



接著金在中还说，记得自己曾挂在姊姊家10楼高的公寓栏杆外，姊姊还补充说明「差点从10层楼高摔下去」，金在中也是说当时以为自己在作梦，姊姊们现在聊起这件事更觉得激动不已。金在中也表示自己体弱多病，从他没有记忆到有记忆以来，都在生病。姊姊也想起了自己还是小学六年级的时候，第一次见到3岁的小金在中在家中院子里走来走去，还跑来抱住了她，令姊姊印象深刻。



虽然大家都知道从小被领养的金在中有8个姊姊，但这些姊姊们对他的疼爱却是比亲血缘更亲，金在中也为不懂料理的姊姊们献上「料理天才 千在中」的超简单三种料理套餐食谱。1月24日晚间KBS 2TV即将播出。

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