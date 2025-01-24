经历换角风波，《暴君的主厨》阵容终於确定！润娥&李彩玟&姜汉娜&崔贵华角色设定公开

tvN新剧《暴君的主厨（暂定名）》是一部奇幻生存罗曼史，讲述穿越时空的法式料理厨师遇见既是最糟糕的暴君、同时也是最棒的美食家的国王，展开一场横跨500年恋情。

《暴君的主厨（暂定名）》改编自人气网络小说，由执导过《来自星星的你》、《树大根深》、《风之画师》、《红天机》、《夜晚开的花》等多部古装剧，缔造不败神话的张太侑导演掌舵。 主演方面，有润娥、李彩玟、姜汉娜、崔贵华等备受各世代喜爱的演员大举加盟。

《暴君的主厨》最初选定演员朴成焄担任男主角，然而在剧本围读前，他因在个人IG发布了一张恶搞《鱿鱼游戏》的成人影片封面，引发舆论争议。 经过与制作团队讨论后，朴成焄最终决定从剧组下车，空缺的角色由李彩玟接替。

李彩玟饰演朝鲜国王李宪，也是延智英（润娥 饰）工作的御膳房的主人。 李宪成为国王后滥用权力，成为最糟糕的暴君。 他拥有敏锐的味觉，甚至能察觉出因天气变化而影响的食物味道。 在偶然品尝到「鬼女」延智英的料理后，对其美味深深著迷，於是将她带入宫中。



润娥饰演开朗且坚韧的法式厨师延智英，在法国最高级料理大赛获胜的那一天，突然穿越到朝鲜时代。 原本被邀请担任巴黎米其林三星餐厅的主厨，却阴差阳错地遇到最糟糕的暴君，开始为他制作专属的创新宫廷料理。 这位命运坎坷的厨师如何在朝鲜宫廷中生存，以及她与国王之间萌芽的浪漫情愫，引起了极大的期待。



姜汉娜饰演李宪的后宫姜木珠，因受宠而成为了淑媛（*内命妇从四品）。 姜木珠充满野心，凭借美貌与才华成为王的后宫，隐藏著对权力的无限欲望，不惜使用任何手段来获得自己想要的东西。 姜木珠的无尽欲望将为宫廷内带来什么样的风暴，让人充满好奇。



崔贵华饰演朝鲜王族济山大君，国王李宪最强大的政治对手。 济山大君冷酷无情，杀人对他而言比喝水还容易。 父王去世后为保命伪装成游手好闲之人，但暗中虎视眈眈地伺机推翻李宪，谋求王位。



《暴君的主厨》以朝鲜虚构王朝为背景，展现拥有不同特质与魅力的人们相遇并产生极致协同效应的故事：「就像象徵荡平策的荡平菜一样，将为观众呈现连接人与人的美味爱情故事。」将於今年下半年开播。

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