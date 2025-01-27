李浚赫真的红了！网友挖2年前旧料，庆祝绘本被选为「青少年推荐」却配这张图！网友：还以为自己点错APP 【多图】美爆了！韩国国立中央博物馆推出全新周边，传统特色融合现代创意、好评如潮一上架就断货 过年有Disney+就不怕剧荒！多部最新热门韩剧《照明商店、揭密最前线、来自地狱的法官、热血司祭2》一次看个够～

当开始有网友疯狂翻找某位明星的旧物料，那就说明他/她真的红了！上个月还在节目中询问同僚柳演锡「电视剧在海外爆红后心情如何」的李浚赫，很快也体验到了这一心情。

李浚赫和韩志旼主演的《我的完美秘书》已开播，开播后两人实际冒出的火花更是溢出银幕，收视节节高升，从第一集的5.2%飞升至第4集的11.3%，第二周就破11%收视率并登上韩国Netflix之冠！这对男帅女靓且演技实力相当的组合成为近期观众和网友们疯狂「挖掘」的对象。尤其是李浚赫扮演的「爹系秘书」刘恩浩更是迷倒广大女观众，谁不想有一个他这样颜值爆表、能力超群、心思细腻的秘书（男友）呢？



最近就有网友挖出了李浚赫的趣事，才知道他不仅帅，还有一点不自知的幽默感。 李浚赫曾亲自参与装作了童话绘本《再见，爆米花》，「爆米花」是他养了11年的宠物犬。在狗狗去世之后，李浚赫制作了手机游戏《再见，爆米花》，受到广大手机用户的喜欢，一度登下载榜单榜首。 2022年12月李浚赫又和画家合作发行了同名童话绘本，还捐出了画本的全部版税，用来救助动物。

2023年的时候，《再见，爆米花》被国立儿童青少年图书馆选定为「推荐图书」，李浚赫透过IG分享了这一事情，写道：「《再见，爆米花》被国立儿童青少年图书馆选定为『推荐图书』，谢谢大家。」 但是配图却是他在新电影《犯罪都市3》中凶猛的剧照，似乎下一秒就要和人打架一般。逗得网友和粉丝们留言评论：「我以为 app出现了问题，退出之后又重新进来」、「怎么可以做到文字和照片毫不相干的」、「如果没被选中你又会发什么照片」、「要不你重新选张照片？」 、「看来我不说声『恭喜』的话，就会被你暴揍一顿吧」等。



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