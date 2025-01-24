《我的完美秘书》剧中绘本作家是金允慧，戏外李浚赫才是！陪伴11年的狗狗写成童话

《我的完美秘书》男主角刘恩浩（李浚赫 饰）身边有个「育儿同志」，总帮忙带小星的邻居，绘本作家郑秀贤（金允慧 饰演）。而你知道吗？实际上李浚赫才是真正的绘本作家！

回顾《我的完美秘书》，剧情曾呈现郑秀贤为了自己的绘本《彩虹刨冰》销量，偷偷在书店挪位置，刘恩浩看了便主动帮他移，也有幕出版社主编惋惜郑秀贤有才华作品却销量不佳，禹正勋（金度勋 饰）看了作品也开始始欣赏郑秀贤，请郑秀贤替自己签名。



戏外，饰演刘恩浩的李浚赫才算是真正的绘本作家，著作了绘本《再见，爆米花》，虽然没有亲自绘图，但故事出自自己。《再见，爆米花》（안녕 팝콘，안녕 Popcorn）最初是一款手机游戏，是2019年李浚赫失去养了11年的狗狗「爆米花」后，花了两年亲自绘画并自掏腰包找作家写剧本、找工程师写程式所制作。后来出版社提议把《再见，爆米花》改编成绘本，李浚赫表示想把收益作为公益用途，便让职业绘者Kang Han绘制图画以求更精致。



对於没有亲自绘制绘本，李浚赫受采亦提过明白专业人士制作的游戏比自己做得更好，本身也不喜欢改编得一模一样的作品，很喜欢绘本做出了区隔。而坚持自己的头衔不写「作者」而是「原著」，他解释绘本并不完全是自己写下的内容，也不全然是以自己的色彩制作，「若说游戏是以自己的感情制作，那么书就会有种听别人讲爆米花故事的感觉，所以非常好」。



李浚赫去年在演出《犯罪都市3》获生涯高峰后，在《刘Quiz On The Block》谈到相关故事与爆米花忍不住落泪。他说自己以电影《棒球少女》於坎城影展活动时，接到了爆米花离世的消息，但后来工作纷至沓来，自认没能好好和爆米花道别，想念的时候会特别空虚。遇到事业低潮时，李浚赫便著手制作游戏表达对爆米花的想念，并好好和它道别。



李浚赫透露爆米花晚年生病了，他是抱著希望爆米花能战胜病痛，才设计了《再见，爆米花》酷跑游戏：「就像我感受到『爆米花能那样走跳一样』，某方面来说也像是它还活著。」



无论是游戏或绘本，故事都讲述爆米花寻找主人「玉米片」（指李浚赫自己，李浚赫最喜欢的食物就是爆米花和玉米片），结局才会知晓其实爆米花已经离开人世了，才会和主人走丢，最后他们有了机会再见一面，主人向它阐述最后的心里话并道别「再见，爆米花」，这也是李浚赫最想对爆米花说的话。问李浚赫现在还想对爆米花说什么，他倒说他相信爆米花现在过得比自己好，等自己也到了另个世界，「我想它会反过来对我说『辛苦了』，我希望会是这样，我相信它活得比现在的我更好」。



玩过《再见，爆米花》或知道其的故事后，许多网友都表示很感动或很有同感，不约而同都在结局哭得唏哩哗啦，游戏在Apple Store仍维持4.9高分，绘本在网路书店Yes24评分也高达9.5分，两者都在短时间登上排行榜第一，绘本去年还突破八刷且入选知名的义大利波隆那童书展。顺带一提，李浚赫IG目前的头贴还是自己画的爆米花呢！



▼附上李浚赫IG发过的爆米花相关贴文（李浚赫2021年才开设IG）还有绘者



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