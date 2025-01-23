NewJeans爆料「HYBE挑拨离间成员父母」，公开徵集新团名！ADOR反对称「或构成严重违约」

NewJeans今日通过新开设的SNS更新立场、徵集新的活动名称，铁了心跟HYBE和ADOR一刀两断。

NewJeans在IG账号「jeanzforfree」PO出限时动态，称通过媒体报导得知ADOR对她们申请了禁止广告签约代言等措施，鉴於ADOR和HYBE已聘请金&张律师事务所，NewJeans也委任世宗律师事务所为自己辩护。



NewJeans指出，HYBE和ADOR表明上叫她们回去，背地里却从未停止攻击和折磨，例如向指责她们的媒体和网红提供资讯，最近甚至悄悄与部份成员父母见面，试图进行「怀柔拉拢和挑拨离间」。

NewJeans呛声：「希望你们不要在看不见的地方用卑鄙的手法诋毁对方、分裂团结、操控媒体抹黑，而是堂堂正正地厘清是非。」并再次强调无法期待HYBE和ADOR尚有一丝一毫的信义，亦绝对不会回去。

随后，NewJeans在同一IG帐号PO文，宣布在接下来2天内徵集新的活动名称，请粉丝们积极留言，不到10小时已收获超过6万留言响应。 目前赞数较高的名称有「Newer Jeans」「Jeanz」「Jean5」「Jeanz Club」「denimz」等，还有人提出희진스（heejeans），似乎是将制作人「闵熙珍」的名字巧妙融入其中。



早前NewJeans曾在记者会上表示「没有抛弃NewJeans这一名称的想法」，然而随著她们宣布正式与 ADOR 展开法律纠纷，推测她们决定徵集可以暂时使用的团体名称。

对与NewJeans徵集新活动名称一事，ADOR表示专属合约依然有效：「未获得法律判决之前就徵集新活动名称并尝试展开独立演艺活动，可能构成严重的违约行为，感到遗憾。」

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