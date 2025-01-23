【韩网热门】韩国小学生作业近况：悄悄称赞父母并记录反应！网惊呼这家人太可爱

韩国网友分享了一名小学生的作业，内容是悄悄地称赞父母并记录父母的反应，超可爱对话引发网友爆笑！

韩国网友评论：

1. 太可爱了吧kkkk

2. 简直是现实版蜡笔小新和美冴kkk

3. 「肚子很有福气」「好吵」这对话很有共鸣kkk

4. 「买来的」kkkk妈妈是T人吗？ （*MBTI中的理性型）

5. 「难怪感觉跟平时不一样」这句感想提高了让整个作业的完成度kkkk

6. 怎么没有「你做错了什么？ 零钱用完了吗？ 」

7. 小孩很认真地完成作业呢kkk父母超真实的反应也很有趣

8. 好可爱的一家人，像情景喜剧一样kkk

9. 「笑起来真好看」→「你也是」，「妈妈是我的妈妈真好」→「我也是」，虽然写得很平实但能感受到爱意，好暖哦

10. 在5/8父母之日这天，选择跟妈妈说「妈妈是我的妈妈真好」，这个小孩真的又可爱又令人感动ᅲᅲᅲᅲ

11. 我侄子也做过类似的作业，结果对我说：「姨母，你的肚子真丰满啊。」ᅲᅲ说好的称赞呢ᅲᅲ

12. 这家人一看就是平时都很和睦有爱

13. 小时候让孩子品尝到这种味道，他们一辈子都能成为会说话好听的善良之人。 这作业太好啦

14. 以后回头看一定是很好的回忆kkk

15. 如果我是父母，一定会把这张纸当做宝贝珍藏起来

16. 这张纸上的所有一切都又可爱又搞笑，真的很棒kkk希望这家人和布置作业的老师以及同学们都幸福

出处：https://theqoo.net/hot/3582179954

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