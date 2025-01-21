全汝彬：「和姜栋元拍摄时眼睛与心灵都很舒畅」～《黑祭司2：暗黑修女》1月24日将与韩国同步上映

与宋慧乔共同演出新作《黑祭司2：暗黑修女》的全汝彬（全余贇），日前在访谈中提到自己在片中的角色米凯拉修女的内心世界，以及与姜栋元一同拍摄时的惊喜。

对於自己所诠释的角色米凯拉修女，全汝彬（全余贇）想起刚看到剧本时就觉得这角色应该有著前传的故事，小时候被套上了框架，也曾被父母带到祭堂，在她的成长过程中甚至目睹他人的死亡，造成心理的创伤。长大后的米凯拉，虽然是一位不相信神灵附体的医师，却也感受到了神灵，后来遇见了尤妮雅修女，觉得这个角色是无法回避而更加接近真相的人。



全汝彬（全余贇）表示《黑祭司2：暗黑修女》是一部神秘加上戏剧张力强的电影作品，就算有的人会害怕驱魔题材，也适合与家人和朋友一起观赏。而对於《黑祭司2：暗黑修女》的前传《黑祭司们》，全汝彬表示他10年前已经是一位相当喜爱这部作品的观众，《黑祭司2：暗黑修女》将如何呈现续集也相当值得期待，而本次作品也请来姜栋元特别登场，全汝彬更形容姜栋元的帅气容貌依旧停留在10年前，一登场更是有自带光环，穿上无可替代的祭司服装，让她的眼睛与心灵都相当舒畅。



片中也不乏有跳大神的场面，很多人对於这样的法术现场感到有些抗拒害怕，不过全汝彬却觉得可能因为身为演员，跳大神现场五颜六色的布置以及现场音效都没有让她产生害怕的感觉，反而很期待在萤幕上将呈现什么样的画面。全汝彬也表示如果作品中所传达的讯息都动摇著他的内心，就成为她接演的契机，《黑祭司2：暗黑修女》就是这样的一部作品，作品中呈现为他人设想是相当伟大的，而为了别人好最终也会回报到自己身上，希望展现给观众善的循环以及人类爱的故事。



近期的全汝彬作品相当多，除了《黑祭司2：暗黑修女》即将在1月24日台韩同步上映，另外她也主演另一部革命大作《哈尔滨》也将於1月29日与台湾观众们见面，电视剧的部份她正在与南宫珉合作拍摄《我们的电影》，可说是相当活跃。



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