罗PD与刘在锡终於见面！《藉口Go》预告公开：刘在锡介绍「拯救tvN的PD、下午就做直播」

近日，YouTube 频道《뜬뜬 DdeunDdeun》公开《藉口Go》的预告影片，预告中虽然没有公开嘉宾的脸，但是网友们通过声音和说明推测，确信嘉宾是罗暎锡PD。

公开的影片中，刘在锡介绍道：「他是拯救我们邻居 tvN 的 PD。如果要开会就开会、打电话，然后下午就做直播。」 对此，罗PD说：「这个太丢人了！」这个声音太好认了啦 XD 池锡辰也问道：「以前不是在综艺节目中经常入水吗？」罗PD也承认让他们做了很多。接著池锡辰又问罗PD：「你的频道是什么月吗？」罗PD回：「你看过吗？真的吗？你真的看过吗？是不是在说谎？」刘在锡已经笑倒在一旁。



《藉口Go》是曾任罗PD团队赵恩珍PD的节目，罗PD之前在拍摄自己的节目曾称赞：「出去后好像很顺利！」罗PD也在《藉口Go》表示：「恩珍说要做大项目（指《风向GO》），所以看了第一集，但是看了一半就关掉了，感觉会火起来。」再次引发爆笑。

对此，网友们纷纷表示：「真的好期待啊」、「罗PD真的出演了啊」、「终於是刘Line和罗PD的组合了」、「这次终於成功见面」、「刘在锡是不是也该在15夜出演了」、「晕…是我们《百想》男综艺人奖罗暎锡」、「PD的频道名是什么...是月亮吗？」、「哦，如果金泰浩导演也出演的话应该很有意思吧」等等。



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