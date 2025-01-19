JYP新大楼拥有3倍大食堂，连艺人便当都负责！朴轸永自曝闯美失败后不想吃西餐

JYP娱乐公司老板朴轸永近日做客歌手金完宣的YT频道「旋律中的完宣」，透露了JYP新大楼的细节，获得网友一致好评。

金完宣和Red Velvet成员Seulgi近日发行了由朴轸永担任制作的合作歌曲《Lucky》。 影片中，金完宣和Seulgi来到JYP娱乐公司的练习室排练舞蹈、拍challenge影片，结束后朴轸永带两人去公司食堂吃饭聊天。



朴轸永自豪地介绍说，自家食堂的全部食材都不使用任何农药、环境荷尔蒙、抗生素，鸡蛋来自四处走跳的鸡，所有职员、歌手、练习生都跟自己吃一样的食物，唯一缺点就是食物太健康，消化太快容易饿XD

朴轸永还透露，正在建设的新大楼里，食堂面积是现在的3倍大，为的就是制作便当，好让歌手们在参加外部活动时也能在待机室吃到健康的食物。 Seulgi赞叹说这是非常好的体系，金完宣也表示羡慕：「我能来JYP当练习生吗？」



Seulgi是第一给获邀来JYP食堂吃饭的SM艺人，钟爱韩餐的她对这里所有食物都赞不绝口。 朴轸永分享了他从西餐派变成韩餐派的契机：「2004年、2005年那段时间去美国推广K-POP，寻找唱片公司的时候，他们对我太过冷漠。 因为对美国人感到失望，所以吃不下美国食物，只想吃泡菜。」



▽这首《Lucky》真的很好听，节奏强烈、复古感性，金完宣和Seulgi的声线、气质也非常合拍！



▽金完宣、Seulgi探访JYP娱乐，与朴轸永拍challenge、餐叙：



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