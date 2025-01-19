BABYMONSTER《SBS歌谣大战》表演影片在YouTube上即将突破700万，赢过众多前辈成为观看量最高的歌手团体！

YG新生代女团 BABYMONSTER 也在前天公开了〈Really Like You〉的 MV～！成员们以校服亮相，自然的魅力俘获了粉丝们的心。

BABYMONSTER 首个年末舞台《SBS歌谣大战》上的表演影片，拿下了观看量第一的冠军一位！甚至是击败了YG的大前辈们 G-Dragon 和 2NE1，引发了热烈关注。



▼ INTRO＋〈DRIP〉：



今天（19日），据所属公司YG娱乐透露，BABYMONSTER 去年12月25日在SBS官方YouTube频道上传的《歌谣大战》影片，点击量已突破686万次（截稿时691万次），是当天所有上台表演的艺人中最高的数据，火热程度非比寻常，发布一天就达到了150万次观看，两周内就达到了500万次观看。随后的11天里，观看次数爆发式增长逾186万次，并立刻打破了最高观看次数的纪录。



当天带来舞台表演的歌手团体有 G-Dragon、2NE1等YG的传奇前辈们、NCT、Stray Kids、(G)I-DLE、ITZY、TXT、aespa 等众多顶级明星参加，因此BABYMONSTER 的舞台能成为观看量第一，实属难得，证明了她们「怪物新人」的强大人气。

▼最后来欣赏一下她们新公开的〈Really Like You〉MV，首张正规专辑《Drip》的收录曲之一：



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