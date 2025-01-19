JYP新大樓擁有3倍大食堂，連藝人便當都負責！朴軫永自曝闖美失敗後不想吃西餐

JYP娛樂公司老闆朴軫永近日做客歌手金完宣的YT頻道「旋律中的完宣」，透露了JYP新大樓的細節，獲得網友一致好評。

金完宣和Red Velvet成員Seulgi近日發行了由朴軫永擔任製作的合作歌曲《Lucky》。 影片中，金完宣和Seulgi來到JYP娛樂公司的練習室排練舞蹈、拍challenge影片，結束後朴軫永帶兩人去公司食堂吃飯聊天。



朴軫永自豪地介紹說，自家食堂的全部食材都不使用任何農藥、環境荷爾蒙、抗生素，雞蛋來自四處走跳的雞，所有職員、歌手、練習生都跟自己吃一樣的食物，唯一缺點就是食物太健康，消化太快容易餓XD

朴軫永還透露，正在建設的新大樓裡，食堂面積是現在的3倍大，為的就是製作便當，好讓歌手們在參加外部活動時也能在待機室吃到健康的食物。 Seulgi讚歎說這是非常好的體系，金完宣也表示羨慕：「我能來JYP當練習生嗎？」



Seulgi是第一給獲邀來JYP食堂吃飯的SM藝人，鐘愛韓餐的她對這裡所有食物都讚不絕口。 朴軫永分享了他從西餐派變成韓餐派的契機：「2004年、2005年那段時間去美國推廣K-POP，尋找唱片公司的時候，他們對我太過冷漠。 因為對美國人感到失望，所以吃不下美國食物，只想吃泡菜。」



▽這首《Lucky》真的很好聽，節奏強烈、復古感性，金完宣和Seulgi的聲線、氣質也非常合拍！



▽金完宣、Seulgi探訪JYP娛樂，與朴軫永拍challenge、餐敘：



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