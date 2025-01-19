「完蛋了！」《我的完美秘书》EP.6韩志旼对李浚赫开始害羞！收视微升，下集预告竟要开虐

《我的完美秘书》演绎的女代表与男秘书罗曼史正让观众著迷中，昨晚（18日）播出的第6集有了重大进展！全韩收视开出11.4%，较前一集10.7%高，且突破原先第4集创下的最高收视率11.3%！

原来，姜智允（韩志旼 饰）梦到的梦是小时候失去爸爸的那场火灾，爸爸疑似为了救刘恩浩（李浚赫 饰）失去生命。回到现实，姜智允由刘恩浩带著仓促逃离家，结果什么大事也没发生，变的只是姜智允认出了刘恩浩女儿刘星是书店小女孩，而这也让姜智允在撞见刘星受伤后，能迅速告知刘恩浩。

姜智允看著刘恩浩担忧的样子，就用刘恩浩对自己安慰过的一样安慰他，告诉他他做得很好。姜智允一只手很不安，想伸手覆住刘恩浩的手却放弃了。姜智允对刘恩浩也开始会害羞，一次睡不著冲动打电话问沙发款式，打了秒挂，接了电话又装睡。网友都说姜智允一副就是暗恋的样子很可爱，而刘恩浩这「爹系秘书」常常把姜智允当小孩般逗她，也让网友很喜欢。



经历一个案子的波折，刘恩浩约姜智允看音乐会，两人相视的瞬间，姜智允明白了自己对刘恩浩的心意：「完蛋了……」



下集预告姜智允对刘恩浩的心意愈来愈藏不住，感到自己无法专心上班，刘恩浩也开始在意她了？姜智允逃避刘恩浩并狠下心要求换秘书，刘恩浩询问理由，姜智允直接告白了，不耐烦地回应：「我喜欢刘恩浩先生你——」



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