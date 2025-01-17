新生代男团BOYNEXTDOOR强势袭台！ 首次专场演唱会4月3日开唱！ 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

由韩国知名艺人ZICO担任制作人的新生代男团BOYNEXTDOOR即将带著第一次巡回演唱会造访台北！《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN TAIPEI》将於4月3日在新北市工商展览中心举办，演唱会票价为 NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800，另推出限量VIP套票NT$6,800 （含演唱会门票乙张及价值NT$300元之粉丝福利：优先入场资格、会前Soundcheck、VIP限量入场挂绳1组、演唱会限定海报1张及亲签海报抽奖资格），所有购票者皆可获得演唱会限定海报1张，於3月6日前购买VIP套票且无退票之持票者，更有机会抽限量签名海报。演唱会门票分两阶段在拓元售票系统进行贩售。事先完成登记的ONEDOOR官方会员可於1月20日13点参与会员优先购，一般售票则於1月23日13点开卖。

BOYNEXTDOOR於2023年出道，由六位团员SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK组成。如团名「邻家男孩」的含义，用不过度修饰与亲和舒适的魅力亲近大众，期待透过直率活泼的风格和听众产生共鸣。出道同年就凭首张EP《WHY..》的主打歌《뭣 같아(But Sometimes)》获得音乐节目一位，并在年末数个颁奖典礼上拿下新人奖，以坚强实力与超高人气在新人辈出、竞争激烈的韩国乐坛站稳脚步。BOYNEXTDOOR曾在去年4月来台参加於高雄世运主场馆举行的K-POP拼盘演唱会《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，当时充满青春活力的表演和俏皮逗趣的反应就令观众为之惊艳，也让当地ONEDOOR（官方粉丝名）们引颈期盼专场演唱会。



本次巡回演唱会《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’》自去年12月於仁川起跑，两场演出的门票甫开卖即销售一空，再度验证BOYNEXTDOOR红遍海内外的惊人气势。而为了展现团体独特的原创性，演唱会中表演的歌曲少见地多以原曲展示而非额外重新编曲，成员们对此还感性表示：「是希望让粉丝们再次感受第一次听到歌曲的感动」。此外，BOYNEXTDOOR更在演唱会结尾惊喜宣布将於1月发行新作品回归歌坛，首张数位单曲《IF I SAY, I LOVE YOU》以离别为主题，不同於人们总是将离别歌曲与悲伤划上等号的印象，反而用轻快的旋律与自嘲般的歌词阐述分别后的模样，成员TAESAN与WOONHAK亦投入歌曲创作，展现了组合独有的魅力。尽管岁末年终之际忙碌於各大颁奖典礼、年末特别节目以及自身巡演的筹备练习中，成员们也百分之百坚持要为ONEDOOR们献上这份大礼，六位大男孩真挚纯粹的心意让粉丝们感动不已，也期待经过巡演历练后以更加成长茁壮的面貌为台北场带来精彩难忘的舞台。







【关於BOYNEXTDOOR】

BOYNEXTDOOR由成员SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK组成，是创始人兼艺人ZICO所在厂牌KOZ ENTERTAINMENT旗下的首个男团。正如团名所示，这支唱作兼备的全能组合将日常生活中的体验转化为歌曲，形成了他们独特且引人共鸣的音乐风格。通过2023年9月发布的首张EP《WHY..》，BOYNEXTDOOR达成了多个职业里程碑，包括登上了Billboard 200 Chart并在Billboard Emerging Artists榜单夺得第一。 2024年4月发布的第二张EP《HOW?》继续保持上升势头，在Billboard 200 Chart上排名第93位，比首张EP提升了69位。2024年9月发布的第三张EP《19.99》全球销量突破100万张，达成了“百万销量专辑”的成就，且以最高排名第40位的成绩进入Billboard 200，登顶World Albums榜单，同时夺得Emerging Artists榜单的第一。凭藉充满能量的舞台表现力和让人引起共鸣的音乐，BOYNEXTDOOR预计将在2025年通过他们的首次巡演《KNOCK ON Vol.1》进一步扩大全球影响力。

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