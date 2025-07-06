「跳舞的时候晃动可能会很帅气」SHINee泰民就日本地震预言轻率发言道歉：正在反省！

SHINee 泰民就日本地震相关发言进行道歉。

今日（6）SHINee 泰民通过 IG 限时动态写下：「爲了安慰担心的粉丝们，对轻率地谈论地震一事表示道歉。没有充分考虑当地人的情况和自然灾害的危险性，对我的言论做出深刻反省。」他还说：「我也对预言很担心过，幸好没有造成太大的损失，今后我会成为慎重地思考的人，谢谢。」



泰民5日下午，出席在日本西武巨蛋举行的 MBC《Show！音乐中心 in JAPAN》。当天演出结束后，他与珉豪一起进行现场直播时表示：「不是有（地震相关的）预言吗？现在真的很安全，大家不用太担心。」珉豪问道：「是谁担心的？」泰民回答：「我有想像过唱歌途中动摇怎么办？因爲我是 N（MBTI），所以想象过那个场面，如果在舞台晃动的话可能会很帅气，跳舞的时候是不是真的像3D一样晃动呢？烟火装置也爆炸，如果著火了怎么办呢。」因此有部分网友指责泰民发言太轻率，引发争议。



另外，泰民将从今年9月开始在神奈川、佐贺、静冈、千叶、兵库等日本5个城市举行共11次的日巡演唱会《2025 TAEMIN ARENA TOUR》。

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