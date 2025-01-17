SJ艺声宠粉再加码！ 三月SOLO演唱会加场再码粉丝福利！ 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

日前宣布将於3月8日来台举行SOLO演唱会2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in TAIPEI的韩流不败男团SUPER JUNIOR主唱艺声，再度展现他对粉丝的宠爱！为了满足广大E.L.F.（粉丝名称）的期待，艺声特别宣布加场，於3月7日（周五）再唱一天，让紧张而抢不到票的粉丝们能多一个机会，亲临现场享受他温柔而感动人心的歌声。这场特别的加场演出，不仅让期待已久的E.L.F.倍感兴奋，更成为粉丝间热议的话题。

此外，还贴心地加码粉丝福利！主办单位将加码抽选250位幸运粉丝，能够提前进入会场观看演唱会的彩排过程，让支持艺声的E.L.F.能够更近距离感受到他的魅力。这次的加场演唱会门票，将於2025/1/19（五）下午13:00，透过拓元售票系统准时开卖，粉丝们务必把握机会，千万别错过！

值得一提的是，E.L.F.为了表达对艺声的喜爱，日前更在台北101上打出「一生只爱艺声」的告白，展现出满满的支持与对艺声的爱。艺声不仅以实力深厚的歌唱能力闻名，也以真挚温暖的态度对待粉丝，让他成为无数人心中的偶像。本次来台演出，势必再度掀起一波热潮，为歌迷们留下无数珍贵的回忆。

演唱会资讯

【2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in TAIPEI】

演出时间：（实际演出时间以现场公告为准）

加场 - 2025/03/07（五）8 PM

2025/03/08（六）7 PM

演出地点：台北国际会议中心 (TICC)

演出票价：NT. 5,480/4,480/3,480/2,200/2,740 (身障/轮椅席)

加场售票平台：拓元售 https://tixcraft.com/activity/detail/25_yesung

加场售票时间：

❋ 一般售票日期：2025/1/19 (日) 1 PM (TST)





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