《家大声》超I内向的人聚在一起有多可怕，BSS夫硕顺见到偶像BIGBANG大声疯到不行！！

SEVENTEEN活力小分队BSS夫硕顺拜访了偶像BIGBANG大声主持的《家大声》，过程绝对令人狂笑不止～XDDD（先提醒大家，看这部专访影片时，一定要注意音量，特别是戴耳机的人，小心耳膜！！）

你以为这是一部超~~~E（活泼外向）聚会，却只有一个人的 MBTI 性格测试结果是 E，先给大家分享一下！

Hoshi（I人）、DK（I人）、胜寛（E人）



前辈大声也是I人



但是，大家在镜头前都表现得非常活泼外向，热烈社交。▼首先这一段，大声称赞大家都很有活力，回应相当热烈！！



▼大声提到2015年SEVENTEEN出道，Hoshi立刻反应2015年是BIGBANG推出名曲〈BANG BANG BANG〉的时候，胜寛接著还提到〈LOSER〉 、〈我们不要相爱了〉把前辈捧上天，然后站起来舞动狂唱前辈的〈Sober〉～，现场气氛超嗨！

▼2025年由夫硕顺回归打头阵，当然SEVENTEEN也会回归，还会赢来团队的10周年，疯了疯了的丰收年！

▼影片定位在大声说了：I人的破冰后，和DK、Hoshi相拥的片段（08:38），设定里有中文字幕可看。



整个过程，唯一的「E人」胜寛显得格外稳重冷静，反而是另外三人开启了「I人」的欢乐聚会，让胜寛招架不住！所以说....I人聚在一起，就是这么的可怕，今天算是见识到了～～～。



▼当然也有和前辈一起舞蹈挑战（challenge）的影片罗！

看这部影片时，真的忍不住爆笑出声好几次，推荐大家一定要看！！

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