宋仲基新片《波哥大》票房惨淡！宣传时忍不住哭了，李星民感叹：停车场空空的，看了好心痛 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

人气演员宋仲基所主演的全新电影《波哥大：最后的机会之地》在去年底上映，很可惜票房不如预期，至今观影人次只有40万，这一场映后活动的影片也引发热议，被网友们狂批。



主演宋仲基、李熙俊出席的这一场活动上，还特别邀请了大前辈李星民一同出席宣传，两人曾合作过热门韩剧《财阀家的小儿子》，李星民感叹道：「我来到这里看到停车场空空的，感觉很心痛，电影院几乎没什么人，虽然有各种理由，但没有影迷这件事，演员们是会很难受的，在这样的期间里电影上映的话，真的会很煎熬（原本直译：真的很要命），即便如此演员也得承受这些，希望大家能给电影更多力量和帮助。」



（前辈提到的这样的期间，是因为遇上了总统宣布戒严后被弹劾、济州航空空难事件）



▼参加活动的影片：



影片后续，宋仲基表示真的非常认真地跑宣传，希望让更多人知道、并且喜欢这部电影，并谢谢到场观影的粉丝们，说到最后忍不住哽咽流泪，之后就放下了麦克风，默默擦掉眼泪，心情十分复杂。



网友留言：「你们很煎熬，我们也很煎熬」、「这部电影40万票房，但同时期上映玄彬的电影《哈尔滨》已经破400万罗」、「其实就是电影不好看，为什么要花钱支持呢？」、「难道不应该自我检讨一下吗？」、「先降一降你们的片酬吧，演员身价高害电影都很难回本」、「我有看，忍不住睡著了」

电影《波哥大：最后的机会之地》是一部犯罪惊悚剧情片，以哥伦比亚波哥大地区为背景，讲述1990年代移民到哥伦比亚的30代韩国青年定居在波哥大传统市场，在人生失去希望的人们最后选择的土地上，为了生存而开始危险的交易。



▼预告：



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