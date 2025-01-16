《哈尔滨》农历新年才上映影人率先抵台！暌违五年玄彬坦言演出历史人物压力大！朴勋发愿来台取景拍电影

韩国战争史诗巨片《哈尔滨》即将於1月29日新年档期在台上映，导演与制作人以及主要演员玄彬与朴勋於1月15日先行抵台进行首场海外宣传，今日也与媒体们见面，向大家介绍这部筹备了许久的作品。

睽违5年再度来台，玄彬表示与之前见面会来台的心情不同，带著这部特别的作品《哈尔滨》来台让他更加兴奋。第一次来台的朴勋则表示，在来台前早已请教过同剧演员玄彬以及李栋旭，知道了许多台湾的特色，不过实际来到台湾后发现比想像中更加美丽，还许愿以后拍电影能够来台湾取景。





导演禹民镐则是表达出相当热爱玄彬的心情，看过所有玄彬演出的作品，并表示除了《哈尔滨》自己也正在与玄彬合作另一部作品《韩国制造》，「所以玄彬至今来说还是「我的演员」！是我的菜」逗得玄彬笑了起来。制作人被问到准备这部作品《哈尔滨》花了多长时间？他先是说明大约花了5～6年，并且补充说「花了5～6年等玄彬同意」，在玄彬同意之后其余的角色都很顺利地加入了本次作品，也让玄彬又露出难得的笑容。





导演在访谈中多次提到，为了能够忠实呈现这一段历史，不希望各位演员们只在绿幕前演出，所以每个场面都希望是以实景拍摄，包含在预告一开始玄彬一的人走在一望无际的冰层上，气势磅礴的画面也是真实的景象，甚至还特别收现场音，只为了呈现玄彬踩在冰上的脚步声，细节方面可说是相当用心呈现，也希望观众们能够一一体会。



玄彬也表示他记得刚开始开镜的第一场戏是在内蒙古拍摄的，他与剧中一起革命起义的同志们共同拍摄，感觉也跟大家建立起同样紧密的感情。本次玄彬在剧中饰演的是韩国的大人物安重根将军，因为是实际存在的真实人物，玄彬坦承很有压力，所以在准备角色的过程中，自己查找了很多与安重根相关的资料，对於以往对这段历史不了解的细节部分也认真地吸收，努力揣摩当时只有30岁的安重根义士发起大韩独立运动的心情。



在剧中不断追击玄彬的反派演员朴勋，被问到与台湾电影的相关问题，侃侃而谈目前在韩国也即将上映的周杰伦作品《不能说的秘密》，还有之前翻拍的《听说》，他表示台湾电影作品有种独特的浪漫情怀，在韩国当地也相当受到喜爱。他也提到许光汉与日本合作拍摄的《青春18×2 通往有你的旅程》，自己期待之后韩国不仅使翻拍台湾作品，而是演员们能有更多共同演出的机会。玄彬则是说因为日程忙碌紧凑，有一部台湾电影一直存放在他的待看清单中，也就是《那些年我们一起追的女孩》，他表示只要忙完宣传就会找时间观赏这部作品。



电影《哈尔滨》剧情叙述韩国独立运动家安重根率领独立军组织，前往哈尔滨进行暗杀任务，但是安重根除了面临敌人的威胁，更须面对组织内部的危机，可谓腹背受敌，导演希望在本次的作品中呈现出更多安重根人性化的细腻一面，《哈尔滨》将於1月29日全台正式上映。



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