从反思到希望！韩韶禧重返BLOG发长文：透露内心挣扎，倾诉心声

演员韩韶禧时隔约4个月重新开始了BLOG活动。

日前韩韶禧在个人BLOG上以「大家好」为题发布了一篇长文，写道：「一年又过去了，我突然买了6个花盆，至於为什么，我自己也不知道。 可能是因为我觉得如果家里有生命的存在，可能会让自己和它们一起变得更加生机勃勃吧。」

接著她又问道：「大家的年末过得怎么样呢？ 是不是还在华丽灯光的阴影下徘徊，还是默默地等待著即将到来的新的一年？ 我们生活在这个时代，听到的声音和新闻，对我来说，似乎让新的一年变得沉重。 对我而言，我能做的就是通过几行字传达我的哀悼和慰问，坦白说有时候我会感到无力，甚至有些愤怒，觉得无辜的天空也应该受到责怪。」为2024年底发生的济州航空事故表达了哀悼之情。



韩韶禧继续写道：「我希望我们明年不是充满忧虑和焦虑，而是从『今天好好地活过』的简单承诺开始。 我过得还好。 我给自己一些时间反思，思考过去狭隘的视角、错误以及随之而来的自责等等，我在内心经历了许多情绪，但依然觉得自己很不够。 有些时常来看我BLOG的人，看到这些不算理由的解释，我也觉得自己变得微不足道。」

「这只是我个人的思考，并非情感的宣泄，所以才会这样絮絮叨叨地写了这麽多。 我发现20代和30代的勇气似乎不太一样。 第一句大概在12月写的，直到现在才写完这篇文章。 其实我很担心，天气太冷了，很多人可能心情也不太好。 最近总是感觉互相寒暄的平凡日子是如此的珍贵。 我最终想说的是，希望我们都能平安无事，愿你们在寒冷的冬天里少些寒冷和痛苦，把交织在一起的心情埋藏，期待春天到来时能够开出美丽的花朵。」



此前，韩韶禧因与演员柳俊烈的恋情及分手事件，多次在自己的BLOG上发布长文宣泄感情。 之后她因卷入SNS旧闻辱駡、法国大学合格、谎报年龄等争议引发负面舆论，停止更新了BLOG，上一篇更新的日期停留在了去年9月27日。

目前，韩韶禧将和演员全钟瑞一起出演电视剧《Project Y》。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻